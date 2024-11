Astrologinja Lenka: Ohranimo potrpežljivost, strpnost in notranjo stabilnost

Luna je vstopila v znamenje Strelca, da bi skupaj z Merkurjem poskušala omiliti napeto ozračje, ki ga ustvarjajo vplivi drugih planetov. Ta povezava prinaša osredotočenost na pozitivne misli in optimističen pogled na dogodke okoli nas, lažje bomo našli pot iz začaranega kroga, bolj bomo odprti za nove ideje ter usmerjeni v nove priložnosti. Krepi se tudi želja po raziskovanju, učenju ter odkrivanju novih krajev in znanj.

Danes se na zadnjih 29 stopinjah okrog poldneva aktivira dolgo napovedana natančna opozicija med Marsom in Plutonom. Mars v Raku je zelo čustven, strahovi in nagnjenost k samouničevanju ga spodbujajo, da jezo sprošča na nezaveden in brutalen način. Gre za borbo med voljo, željo po nadzoru in obsedenostjo, ki ga lahko presežemo le z veliko mero zavedanja, potrpežljivosti in notranjega miru.

Astro karta FOTO: Lenka StaniĆ

Na drugi strani se v nasprotnem aspektu srečata še Venera v Strelcu in Jupiter v Dvojčkih, kar lahko vodi k pretiravanju, zapravljanju in nepremišljenim finančnim odločitvam. Zaradi nerealnih pričakovanj se lahko pojavijo težave v odnosih, saj sta tako pritisk na partnerja kot na lastne potrebe povečana.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki se nahaja na stopinji Uranove egzaltacije, na stopnji, kjer se lahko nenadoma in nepričakovano pojavi svetlobna nit. Ta omogoča transformacijo napetih energij na eni in drugi strani, lahko nas navdihne k zavestnemu preusmerjanju energije v notranji mir in razumevanje. Danes je zato še posebej pomembno, da ohranjamo potrpežljivost, strpnost in notranjo stabilnost, saj nam to pomaga preoblikovati izzive v priložnosti za osebno rast.