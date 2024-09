Astrologinja Lenka: Nekateri lahko občutijo potrebo, da se nekoliko ustavijo

Mesec je v znamenju dvojčkov, vzdušje je razigrano in sproščeno, vse je usmerjeno v komunikacijo, pogovore, učenje in pridobivanje novih informacij o različnih stvareh. Rad se druži, vedno želi biti v družbi, imeti teme za pogovor, pridobivati nove informacije ali pa enostavno preživlja veliko časa ob mobilnih napravah in računalnikih, vse z namenom, da bi izvedel, kaj je novega, vendar brez globokega osredotočanja.

Čez dan bo naredil kvadrat z retrogradnim Saturnom v znamenju rib. Kritike, ki se lahko pojavijo, se nanašajo na razpršenost in nepremišljenost osebe v številnih projektih – veliko stvari je začetih, a nobena ni dokončana. To Saturn vsekakor moti, saj želi, da se stvari odvijajo po vrstnem redu in pripeljejo do zaključka. Morda bo zahteval tudi nekaj miru in manj energije, ki brizga na vse strani. Nekateri lahko občutijo potrebo, da se nekoliko ustavijo, se spomnijo preteklosti, morda celo spustijo kakšno solzo, saj jih to vrne v stare spomine. Toda tudi to bo hitro minilo, saj osredotočenost na nova spoznanja človeka potegne iz te situacije.

Sonce počasi nadaljuje svojo pot skozi znamenje tehtnice, saj je tukaj njegov poudarek na partnerskih odnosih. Vprašanje je, koliko bo našel svoj notranji mir ali se postavil zase. Zanj je bolj pomembno, kako se počutijo drugi, da se vsi počutijo prijetno in udobno, zato včasih pozabi poskrbeti zase ali se postaviti tja, kamor spada.

Astrološka karta.

Danes oziroma zgodaj zjutraj, okoli 4.35, je Venera prestopila v znamenje škorpijona, kjer se nahaja v izgonu, kar ni ravno najprijetnejša situacija. V tem znamenju bo ostala do 17. oktobra. Tukaj so strasti in čustva bolj izraziti, vse je poglobljeno in napolnjeno z močnimi čustvi. Škorpijon se rad predaja, a enako pričakuje od partnerja. Ne mara površnosti, ne prenese laži in prevar. Zato je v odnosih najbolj občutljiv, ko zazna varanje ali zavajanje. Skrivnosten je in pogosto zagoneten, vendar magnetno privlačen za nasprotni spol. Ne mara deljenja v ljubezni, ne mara polovičnosti, ne prenese, če nisi lojalen in predan. Rad ima vse pod nadzorom, prisvaja si drugo osebo in tako nezavedno zaduši njeno svobodo. Prehaja skozi velike destrukcije, transformacije, skozi sovraštva in maščevanja. Ne izbira sredstev, kako bo to storil, saj je njegova strast premočna in pregloboka. Zato so mnoge ljubezni zdaj na preizkušnji, kako resnične so. Najboljše zdravilo zanj je, da se nauči pošiljati čim več ljubezni, topline in objemov.

Danes je ponedeljek, dan Lune, in ta se počasi približuje Jupitru. To prinaša največjo srečo, četudi le za dve uri, ko sta ti dve planetarni energiji skupaj. Vse prši od zadovoljstva, pozitivne energije, načrtov in vizij za prihodnost. V dvojčkih se odpirajo številne nove ideje, ali bodo dokončane, pa sploh ni pomembno. Ljudje so odprti, s srcem na dlani, iz njih žari dobrota, včasih pa tudi pretiravajo, zato morajo vedeti, do kod se čustveno razdajati. A v njihovi duši prevladuje le tisto, kar je lepo, veselo, optimistično, in v vsem ter vsakomur vidijo le dobroto.