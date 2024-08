Astrologinja Lenka: Ne jemljite si stvari preveč k srcu

Luna je prešla v svoje znamenje raka. To je njen dom in kraj, kjer je največji poudarek na čustvih in družini. Včasih smo preveč občutljivi na marsikatero reakcijo, na mnogo dogodkov ali besed samih. Vse si jemljemo preveč k srcu in meja, kje se ustaviti, je včasih pretanka.

Čez dan bo Luna naredila sekstil z Merkurjem iz znamenja device. Merkur je že sam po sebi počasen, tako počasi se premika, ker je že nekaj časa vstopil v svojo senco in pripravo na retrogradno gibanje. To so misli in razmišljanja o tem, kaj še narediti v naglici, da ne bi kaj zamudili. Prisotna je velika koncentracija na misli, na razmišljanje, kako narediti vse še bolje in bolj podrobno.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in še vedno je v znamenju dvojčkov. Dosegel je 14. stopinjo, skoraj polovico znamenja, ki temu znamenju daje najboljše nasvete in modrosti. Njegov dispozitor Merkur ni le upočasnjen, ampak je v znamenju, ki mu ni najbolj naklonjeno in je treba veliko več razmišljati, načrtovati ali celo ponavljati stvari, dokler jih ne realiziramo. A tudi to je dobro, saj z Jupitrom včasih delamo prevelike načrte, potem pa smo razočarani.

Vendar je danes nov koledarski mesec in pomembni planetarni aspekti za mesec avgust so: