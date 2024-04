Astrologinja Lenka: mrk in retrogradni Merkur prinašata težak dan

Luna vztraja v znamenju bika, ki daje vtis, da bomo imeli vedno vse, kar potrebujemo, in da nam nikoli ne bo ničesar manjkalo. Čez dan bo okoli 12. ure nastal sekstil s konjunkcijo Marsa in Saturna. To bo uravnotežilo vpliv bika, mu dalo stabilnost in pospešilo to, kar nastaja. Najpomembneje je, da bo ta vpliv prišel v trenutku, ko bo potrebna čustvena treznost, da ne pride do večjih težav in poslabšanj. Ta čustva bodo situacijo ublažila, a žal le za dve uri.

V večernih urah bo luna v konjunkciji z Jupitrom iz bika, kar je eden najlepših aspektov. Nekdo bo kar sam od sebe izpolnil vašo globoko željo, ne da bi ga skrbela cena. Možna bo vsakršna materializacija, celo pretiravanje. Imeli boste velike oči, želeli si boste kupiti vse, kar boste videli okoli sebe.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Vpliva Marsa in Saturna, ognja in zemlje, bosta združena. Bodite pozorni na energije, ki poniknejo in se zaradi frustracij in nervoze skrijejo. Povezava teh dveh planetov je ena najtežjih. Ne samo, da je polna strahov in skrbi, obenem je počasna, kar zadeve še otežuje. Lahko pride do jeze, stresa, zavor, blokad, mentalno se pripravite na najslabše. Preveč je agresije, sovraštva, maščevalnosti in človek premalo časa nameni razmisleku o posledicah. Pri sprejemanju odločitev bo potrebne veliko mirnosti in zbranosti. Ne smete hiteti.

Ravno smo prišli iz sončnega mrka, še vedno smo v retrogradni fazi Merkurja. Ne samo, da je današnji dan Merkurjev, ampak je tudi v znamenju ovna - poln napetosti, nepotrpežljivosti, prenagljenosti, vse bo v nasprotju z našimi načrti. Konjunkcija z nebesnim telesom Chironom, na stopinji mrka, lahko pomrači razum - ne boste imeli občutka za druge. Pazite, kaj govorite, pomislite, če koga žalite in nikar ne zbadajte ljudi okrog sebe. Bodite potrpežljivi in ​​strpni, kolikor je le mogoče.