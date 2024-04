Slavni turški astrolog razkriva: za ta tri znamenja se 10. aprila začenjata agonija in mučenje

Pred kratkim je turški astrolog Murat Koyun razkril, da se bo z 10. aprilom začelo najhujše obdobje za tri znamenja: bike, tehtnice in kozoroge. Po Muratovih napovedih jih čaka vrsta izzivov. To je čas, ko se bodo na poti do ciljev pojavile nekatere ovire, lahko pa tudi nesporazumi v odnosih z drugimi.

Astrolog svetuje, naj bodo ta znamenja še posebej previdna, in naj se izogibajo nepremišljenim odločitvam. Namesto tega priporoča, da se osredotočijo na načrtovanje in razmišljanje o svojih dolgoročnih ciljih.

Vsem, ki so rojeni v teh znamenjih polaga na srce, naj ne izgubijo upanja, saj naj bi se stanje v bližnji prihodnosti izboljšalo. Pravzaprav je to zanje obdobje preizkušanja vzdržljivosti – čas, ko bodo spoznali svojo notranjo moč.

