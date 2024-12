Astrologinja Lenka: Marsikdo se bo obrnil, da bo nekaj naredil ali popravil

Od sinoči je luna v znamenju raka, v svojem domu. Ustvari dobro vzdušje za vse, kar je povezano z domom, družino, otroki. Vse se vrti okoli družine, da se ustvari prijetno vzdušje, da se pripravi dobro kosilo, da se zberejo vsi skupaj. To daje priložnost, da se številni odnosi popravijo in uravnovesijo. Marsikdo se bo obrnil, da bo nekaj naredil, popravil, kupil del za dom. Luna torej ne dela nobenega aspekta, torej je v mirovanju. Najboljše je tudi za vse, kar je treba dokončati, in ne začeti nekaj novega. Šele zvečer vstopi v trigon s Saturnom iz znamenja rib. To daje pordšku, da je vse pravilno, kar se dela čez dan, pa tudi veliko stabilnost. Podpora, ne samo od drugih, ampak tudi oseba sama pristopi na popolnoma miren in tih način, ali skozi nekaj intuicije in lahkotnosti, ker je v Ribah.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Končno je Merkur začel svojo direktno smer, danes pa je tudi najmočnejši, saj je stacionaren, torej gre iz retro v direktno smer. Dejanja in odločitve, ki se sprejemajo zdaj, imajo veliko težo in še večjo odgovornost, saj je Merkur na vse to globoko osredotočen.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in izstopila je iz polne lune, počasi se zmanjšuje, počasi dela načrte iz znamenja v znamenje, kaj naj zaključi do konca leta. On je sprožilec, aktivator za vse, kar Saturn prinaša in pravi, da je prišel čas, da to storite pozitivno ali negativno.

In zdaj v znamenju raka naj bo več topline, nežnosti, objemov, ki jih ni nikoli dovolj, kajti luna je duša in vsaka duša najbolj ljubi, ko čuti, da je nekdo z njo in da to veliko pomeni temu.