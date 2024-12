Astrologinja Lenka: Luna še vedno v znamenju tehtnice, prinaša nam fenomenalno vzdušje

Luna je še vedno v znamenju tehtnice, kjer nam prinaša fenomenalno vzdušje.

Čeprav čez noč, a pomembno je, da obstaja pozitiven aspekt z Jupitrom, torej kaj je lahko boljšega od tega. Tudi če so bile sanje tako žive ali celo človek med nespanjem dobi idejo, kako nekaj narediti in popraviti na najboljši način, na katerega prej ni pomislil.

Čez dan naredi Luna lep trigon z Venero v Vodnarju. On je njen dispozitor, ki jo usmerja in usmerja k temu, kar je najboljše za Dušo, za telo. Kombinacija teh dveh planetov je vedno zaželena, ko želi človek kupiti nekaj zase, lepo, morda dražjo stvar, iti h kozmetičarki, spa center, nekaj narediti nekaj izključno zase. Energija, ki izžareva pozitivnost, prijaznost, čut za druge, saj je Venera, čeprav je tukaj milijon čudaških obrazov, zelo družabna in predana drugim ljudem.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

A tudi danes ni vse odvisno od Lune, ki se s svojo hitrostjo dotakne planeta, sproži kakšen dogodek in se hitro pomakne naprej. Veliko bolj pomembno je, kdaj dva planeta naredita drug drugemu dober ali slab aspekt in to že vpliva cel dan ali dlje.

Tako je sedaj Jupiter, planet širine, optimizma, vere in bogastva, prišel v kvadrat s Saturnom, za katerega menimo, da je tisti, ki blokira, ki zmanjšuje stvari, ki povzroča strahove, težave, pusti, da se naredi jutri, prinaša depresijo. Kako to povezati, da bo na obeh straneh pisarne. Kljub temu je nekje Saturn močnejši in če človek nima velike vere v to, da zmore vse, ga to hitro spravi v strah, stagnira, blokira ali celo opusti začeto delo, na drugi strani pa Jupiter vedno daje veliko in še več, zdaj pa oseba toliko, tudi če hoče več, ima lahko občutek, da ne gre vse tako, kot bi moralo, da gre vse počasi, da ima občutek nekega nezaupanja vase. Ampak počakaj, Saturn je čas, mogoče ti hoče samo pokazati, da si utrujena, počakaj še vsaj nekaj dni, da se ta situacija umiri, ti pa se odpočij in šele potem načrtuj.

Danes je torek, Marsov dan, on pa gre počasi nazaj, počasi tempira in počasi vodi v kaos in nepotrpežljivost. Ego deluje od znotraj, subtilno, a to dokažite na kakršen koli način. Zato se manj pogovarjajte in ne spuščajte v nepotrebne dialoge, temveč se bolj telesno dejavni in pazite na poškodbe.