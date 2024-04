Astrologinja Lenka: Luna je v ribah

Luna je v ribah in potrebuje tišino, mir, vse, kar rabi za lahkotnejšo pot, a hkrati je tam Mars, ki ustvarja kaos in zbode tam, kjer najbolj boli. In ta voda in ta ogenj, ki sta združena, lahko prineseta samo še več izbruhov, nemira in bolečine. Luna je pred sončnim mrkom, zato le previdno, da se ne boste prepustili strahu in samoblokiranju. Zanesite se nase in iščite pomoč v sebi in ne v drugih.

Šele zvečer bo naredila sekstil z dispozitorjem Jupitrom, ki ji bo pomagal, da se bi rešila iz čustvenega vrtinca.

Venera iz znamenja Ovna, kamor stopa drzno in pogumno, je v lepem sekstilu s Plutonom. In ta perspektiva ji daje občutek, da zmore še več in je še pogumnejša. Tukaj bo neustrašna bojevnica, ki bo drzno in pogumno hodila naprej.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je z Marsom in Luno. Kot da je tukaj talec njihova Duša, kot da ne znajo izraziti vsega tistega, kar nosijo v sebi, kar nosijo globoko v sebi in zdaj gre skozi poškodbe, protinapade, trmo in nepopustljivost. Bolje, da ste v tem trenutku mirni,kot pa z vpitjem ...