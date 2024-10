Astrologinja Lenka: Izognite se nepotrebnim konfliktom in uživajte življenje

To je čas, ko si želimo povezanosti z naravo, okusne hrane, udobja in miru. Obenem pa opozicija z Merkurjem iz škorpijona že zjutraj prinaša nekaj napetosti, saj Merkur v tem znamenju nosi potrebo po globokih in intenzivnih pogovorih, ki pa so lahko ostrejši in direktni. Pomembno je, da pazimo, kako se izražamo, saj lahko besede, ki jih izrečemo v afektu, močno prizadenejo druge.

Škorpijonov Merkur lahko hitro postane zajedljiv ali kritičen, saj je v njem močna želja po razkrivanju resnice, ne glede na čustvene posledice. Luna v biku pa si želi miru in harmonije, zato bo težila k umiku iz konflikta. Kasneje bo situacija bolj umirjena, ko bo Luna v sekstilu z retrogradnim Saturnom. Ta aspekt prinaša modrost in podporo tistih, ki so že šli skozi podobne situacije, in omogoča, da se obrnemo vase in najdemo notranjo stabilnost, namesto da bi se zapletali v spore.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Poleg tega je danes Venerin dan, kar dodatno poudarja potrebo po lepoti, ljubezni in harmoniji. Venera je v znamenju strelca, kjer bo ostala do 11. novembra. V tem znamenju je Venera radovedna, optimistična in usmerjena k širjenju obzorij, tako na fizični kot filozofski ravni. Strelec je znamenje avanture, raziskovanja in svobode, zato bo Venera zdaj iskala nove izkušnje, potovanja in širše perspektive. Ta Venera je odprta, neposredna in radovedna, brez težkih čustvenih bremen.

V ljubezni je Venera v strelcu lahko nekoliko nestanovitna, saj si želi svobode in novega vznemirjenja. Njena narava v tem znamenju je lahko nagnjena k iskanju več razmerij hkrati ali celo k avanturam, saj strelec ne mara omejitev in želi preizkušati nove stvari. Kljub temu je optimistična in velikodušna, kar prinaša občutek lahkotnosti in radosti.

Ker je Jupiter, vladar strelca, v retrogradnem gibanju v znamenju dvojčkov, bo Venera občasno prisiljena premisliti o svojih dejanjih in morda popraviti kakšno napako. Retrogradni Jupiter nas opozarja, da ne hitimo naprej, brez razmisleka, in da si vzamemo čas za oceno svojih misli in dejanj. Vendar se bo Venera v strelcu kljub temu izogibala pretirani čustveni obremenitvi in ostala pozitivno naravnana.

To je čas, ko lahko preprosto uživamo v lahkotnosti življenja, iščemo nove izkušnje in se izognemo nepotrebnim konfliktom.