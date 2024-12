Astrologinja Lenka: In ko je spet vse videti dobro in prijetno, se pojavi Uran

Čeprav je Luna v znamenju leva, kjer se želi pokazati v najboljši luči, izstopati, imeti vse okoli sebe na najvišjem možnem nivoju, si ne more pomagati, da ne bi dodala nekaj težjih položajev zanjo. Torej čez noč je imel opozicijo z Venero in to vedno prinese nezadovoljstvo v človeku samem, da ni zadovoljen sam s seboj, da nekaj ni tako kot bi moralo biti in kot bi si želel. Lev želi pokazati naklonjenost in zvestobo, ki jo ima v sebi, vendar ga ta pretirana svoboda Venere v Vodnarju spravi v napeto stanje, s katerim se ne želi soočiti ali govoriti. Kajti tukaj je Venera s svojo svobodo nagnjena k številnim odstopanjem od klasičnega. Daje si pravico, da veliko več doseže sama, namesto da bi bila pod okriljem nekoga drugega.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Celotno situacijo malo omehča Jupiter, če zna razložiti, kako je vse to tako normalno in da lahko naredi še več in še bolj svobodno. Vlije nekaj vere in naredi situacijo bolj stabilno.

In ko je spet vse videti dobro in prijetno, se pojavi Uran iz znamenja Bika, da vse postavi na glavo in vse spremeni. Prinaša nepričakovane, stresne in šokantne situacije, tudi za tisti dve uri. Tudi kakšna presenečenja, ki jih človek ni pričakoval, ga lahko presenetijo prej negativno kot pozitivno. In tukaj ga lahko samo čustveno boli, zakaj mu ni bilo prej povedano, da se bodo nekatere stvari zgodile.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju dvojčkov. V tem človeškem znamenju zna sprejeti veliko pravilnih odločitev, prepričanj, na pametnejši način pokazati pot, po kateri gre človek in si polepšati dan. Ker je v njem vedno veliko vere in upanja za vse, kar še pride. V njem je smisel življenja in on je tisti, ki vedno najde izhod iz vsake situacije. Naj nas vodi s svojimi pozitivnimi idejami.