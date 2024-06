Astrologinja Lenka: Danes se osredotočite na tišino in sami nase

Luna je na samem koncu znamenja leva in okrog 7.30 preide v znamenje device. Od blišča in sijaja do skromnosti in ponižnosti. Poleg tega, da izraža veliko potrebo po dejanju in uslugah drugim, je Luna tukaj preveč negotova in nezaupljiva. Porajajo se dvomi - stvari niso vse najbolj idealne, vzbujata se strah in sram.

Notranja potreba po popolnosti in točnosti botrujeta pretirani natančnosti in pozornosti do detajlov. Vse morate vedeti, vse niti imeti v rokah. Ali bo takšen pristop stvar pripeljal do zaključka? To je vprašljivo. Zvezde kažejo, da je govora o zdravju in prehrani, zaradi živčnosti je devica še toliko bolj občutljiva na razne bolezni.

Luna bo naredila trigon z Marsom iz znamenja bika, kar vas bo podpiralo, da boste vse naredili z lahkoto. Materializirale se bodo nekatere stvari, vaš trud ne bo zaman. Načrti se bodo obrestovali.

Blišč in skrbi

Popoldne bo mesec vstopil v kvadrat z Jupitrom. Merkurja bo v konjunkciji s Soncem - želeli boste bleščice, sijaj, razkazovanje. Prehudih vplivov ne bo, lahko pa bi vas po nepotrebnem zaskrbelo, zakaj ste zapravili toliko denarja za nepotrebne stvari, ko pa bi lahko kupili kaj manjšega in cenejšega, po možnosti rabljenega.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Danes je sreda, Merkurjev dan, ta pa je s svojo zdravo pametjo in v kvadratu s Saturnom iz znamenja rib. Morda boste ostali brez besed - kaj grajati, kaj reči? Ne bodite raztreščeni na vse strani, organizirajte se in se lotite ene službe, ne puščajte stvari nedokončanih.

Treba je narediti načrt in vse po vrsti začeti in končati. Če se v vas za trenutek pojavi nekaj lenobe, če nečesa ne zmorete in vas nekaj blokira, čutite neko notranje nerazpoloženje, depresijo ... Vam bo pomagal Merkur, ki lahko takoj najde izhod iz težav.

Tudi to bo minilo, niso vsi proti vam. Danes se osredotočite na tišino in sami nase. Manj govorite, bolj poslušate. Bodite v tišini sami s seboj.