Astrologinja Lenka: Danes se lahko hitro spreminjajo čustva, smo bolj očutljivi

Luna je še vedno v znamenju kozoroga in še vedno je prisotna tista potreba po izgradnji, ustvarjanju, vendar brez izkazovanja prevelikih čustev. Ali boli, ali človek to res prenese, zdrži? Ljudje lahko tudi dobijo vtis, da je temu človeku vse lahko in da vse zmore in vse doseže. Ampak Saturn je tisti, ki ima rad, da se človek potrudi, da začuti malo te bolečine, tistega trpljenja in seveda vztrajnosti.

Od zgodnjega jutra je v sekstilu s svojim dispozitorjem Saturnom in le on zna vnesti več tiste potrebe po prevzemanju obveznosti, zadolžitev, odgovornosti in vedno se najde kdo, ki da kakšen moder nasvet, kakšno koristno besedo. To je tudi stabilnost za človeka samega, da res lahko vse uspe in da ima moč vztrajati.

Zvečer preide v trigon z Uranom in to malce razbremeni in osvobodi dušo marsičesa, saj ne ve, kaj naj pusti, kot je bilo, kaj spremeniti in iti v novo, neznano in tvegano situacijo. Človek lažje najde način, da se hitreje reši iz kakšnih težkih situacij in najde rešitev, kako to storiti. Ima podporne priložnosti s strani prijateljev ali celo okolice same, ki se pojavijo in dajo človeku možnost, da si olajša in premaga vse.

Danes je nedelja, dan sonca, in je v znamenju čustvenega in občutljivega znamenja raka. Tukaj sta dom in družina tista, ki imata prednost pred vsem, pomagati samim družinskim članom, kupiti kaj novega, popraviti, zagotoviti čim prijetnejši kotiček in toplino, ko se človek vrne, od koder koli.

Ne pozabimo pa, da je tukaj vladar Luna in tako hitro spreminja svoja čustva, razpoloženje, potrebe, zato smo tu najbolj občutljivi in ​​intimni, ko gre za čustva, bližnje ljudi ali dom. In predvsem zdaj prek svojih dispozitorjev rešuje stvari Mars, ki mu tu nikakor ni najbolj udobno in ki vedno tako hitro poči, bodisi skozi jok bodisi z nepremišljeno energijo. In Uran bi prinesel različne ločitve, potrebo po sprostitvi, predvsem za tiste, ki mislijo, da bi morali od doma, včasih pa tudi kaj resnejšega, ko gre za razmerje, zakon ali celo osebo.

Vseeno pa naj nam Sonce s svojimi močnimi žarki prinese čim več optimizma, svetlobe in topline za vse okoli in znotraj.