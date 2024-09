Astrologinja Lenka: Danes je priložnost za nove začetke

Ob 03:55 je nastopila nova luna v znamenju device na 11. stopinji. Ta lunacija, ki se zgodi vsak mesec ob združitvi Lune in Sonca, nam vedno prinese priložnost za nove začetke. To je čas, ko lahko posejemo novo željo ali začnemo nekaj, kar bo imelo trajno vrednost v našem življenju.

Nova luna se pojavlja v znamenju device, ki je znana po svoji natančnosti, skrbnosti in želji, da je vse urejeno in na svojem mestu. Devica skrbi za druge, pomaga in je ustrežljiva, kar ji pogosto vrača z dobrim zdravjem. Vendar pa lahko pretirana skrb za podrobnosti povzroči težave tako njej kot tudi njenim bližnjim.

Tokratna mlada luna v napetem položaju, saj je v opoziciji s Saturnom in kvadratu z Jupitrom, kar tvori tako imenovani T-kvadrat. Ta aspekt lahko vodi do pretiravanj, nerealnih pričakovanj in precenjevanja lastnih sposobnosti. Devica, ki je običajno varčna in disciplinirana, bi se lahko znašla v situaciji, kjer pretirava v svoji skrbnosti ali pomoči drugim, kar lahko povzroči nezadovoljstvo, še posebej, če njena prizadevanja ostanejo neopažena ali necenjena.

Opozicija mlade lune s Saturnom v znamenju rib prinaša občutek pritiska in omejitev. Pojavljajo se vprašanja, zakaj toliko daje drugim in zakaj si ne postavlja jasnejših meja. Pri nekaterih ljudeh se to lahko kaže kot strah pred novimi izzivi ali negotovost v lastne načrte, morda zaradi pritiska okolice, ki dvomi v uspešnost njihovih prizadevanj.

Vpliv Merkurja, ki je trenutno v senci, prav tako otežuje jasno razmišljanje in načrtovanje. Zato je v tem obdobju pomembno, da ohranimo duševno in fizično zdravje, še posebej, ker se bliža naslednji mrk 18. septembra.

Danes je torek, Marsov dan, in Mars zaključuje svoje potovanje skozi znamenje dvojčkov. Na 29. stopinji, ki prinaša skrivnosti, laži, prevare in nestanovitnost, Mars tvori kvadrat z retrogradnim Neptunom. To lahko prinese zmedo, iluzije in razočaranja, zato bodite previdni v službi, prometu ter se izogibajte začetku pomembnih čustvenih ali poslovnih odnosov.

Namesto tega izkoristite dan za umiritev, meditacijo in razmislek o svojih željah in načrtih. Zapišite si svoje cilje in si vzemite čas za razmislek v tišini.