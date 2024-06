Astrologinja Lenka: Dan uresničitve vaših sanj je, ne odlašajte z načrti

Luna je blizu konca znamenja bika in pred odhodom bo naredila lep sekstil z Neptunom na zadnji stopinji znamenja rib. Okrog 10.40 luna preide Luna v znamenje dvojčkov in tukaj se govori o vsem, tudi o največji skrivnosti. In tako se združuje z vsemi osebnimi in najkoristnejšimi planeti za ta dva dneva. Pa še mlaj je že jutri, ki bo v tem znamenju, veliko vsega, od zgodb, od dogovorov, obljub, da bomo komaj dohajali sami sebe v tem, kar dejansko načrtujemo, želimo, predvsem pa govorimo.

Vsekakor pa Dvojčici nikoli nista izgubljali besed, vsega je na pretek in šele zdaj je tista neustavljiva reka, ki kar dere naprej.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Luna bo takoj tvorila trigon s Plutonom, kar je dober aspekt, ki omogoča duši, da se malo resetira in pripravi na nove začetke, saj ni lahko zdržati toliko idej, rešitev, komunikacij na vsakem koraku.

Takoj zatem je v konjunkciji z Jupitrom in Merkurjem. In kaj je to kot idealen dan za veliko načrtovanja, za veliko idej, samo da jih vidimo, vizualiziramo, da se nam odprejo, teh pa imamo tukaj preveč. Načrt za dolgo potovanje, dokončati šolo, dobiti veliko priznanje, diplomo. In zdaj to niso majhne ideje, so nekaj res velikega in ne bojte se jih, vse je mogoče in z lahkoto jih uresničite, saj so uresničljive le, če ste prepričani vase. In zdaj ste res. Od časa do časa se ustavite v svojem govoru, da se vse ideje ne razblinijo in vas ne odvrnejo od tega, kar ste videli in kar ste končali. Želja pridobiti čim več znanja, odpreti pomen za marsikaj, ne le zase, je vse večja. To je Jupiter in on je tisti, ki nam daje namen, idejo, celo jasnovidnost za življenje. Namen, ki ni namenjen le vam, ampak tudi drugim. In Jupiter vidi samo lepe stvari, na njem ni nič izkrivljenega ali lažnega. Njegovi najboljši lastnosti sta pravičnost in morala.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v Dvojčkih in je dispozitor vseh teh planetov od Lune, Jupitra, Sonca in Venere. Kako lepa kombinacija in združitev, sreča, optimizem in pozitivno razmišljanje, kako lepo je vse. Priprava ali realizacija številnih idej, načrtov, potovanj, študija, druženja. Ne odlašajmo.