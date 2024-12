Astrologinja Lenka: Čas ni primeren za nove začetke

Danes do 17. ure Luna potuje skozi obdobje t. i. »praznega hoda«, kar pomeni, da ni primeren čas za začetek novih projektov ali večjih odločitev. Ta faza spodbuja brezdelje in lahko prispeva k občutku zmede, ki jo že povzročata retrogradna Merkur in Jupiter.

Ob 17. uri Luna zapusti znamenje Ovna in vstopi v stabilnejšega Bika. To prinaša umirjeno energijo, ki daje prednost domačemu okolju, prijetnim druženjem in uživanju v hrani. Pomembno je, da se osredotočite na notranjo stabilnost in se izogibate nenehnemu spreminjanju načrtov ali izgovorom. Idealen čas je za sprostitev v naravi in sprehode.

Kljub temu pa Luna kmalu oblikuje kvadrat s Plutonom v Vodnarju, kar lahko v naslednjih dveh urah povzroči čustvene napetosti ali nestabilnosti. Pluton v tem primeru spodbuja globlje spremembe in opozarja, da materialne dobrine ne smejo biti glavna prioriteta. To lahko povzroči manjše konflikte glede lastnine ali delitev, kjer se strani lahko počutijo prikrajšane.

Zvečer Luna vstopi v zahtevnejši T-kvadrat z Marsom v retrogradnem Levju in Venero v Vodnarju. Ta kombinacija lahko privede do čustvenih konfliktov, izraženega ega in napetosti v odnosih. Priporočljivo je, da se izogibate razpravam in dokazovanjem pravice.

Danes, sreda, je pod vplivom Merkurja, ki je še retrograden. Čeprav se bo Merkur kmalu obrnil v direktno smer, ostaja v svoji senci, kar pomeni, da je potrebna dodatna previdnost pri komunikaciji in podpisovanju dokumentov. Ohranjajte mir in bodite zvesti svojim načelom.