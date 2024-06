Zračimo zgodaj zjutraj

Po deževnem in precej hladnem koncu koledarske pomladi se je vreme, kot kaže, odločilo, da nam pošlje več kot obilno pošiljko sončnih žarkov. Te dni so temperature po večjem delu države dosegle in presegle 30 stopinj Celzija, kar vremensko bolj občutljivim povzroča nemalo težav, še posebno v hišah in stanovanjih brez klimatskih naprav.

A tudi v tem primeru obstaja nekaj načinov, kako si narediti dneve in noči vsaj malce bolj znosne. Da bi te metode delovale, je treba imeti predvsem dobro izolirano stavbo, tako stene kot streho, slednje bodo še posebno občutili tisti v mansardah.

Občutek hladu bo bolj izrazit, če se poškropimo z vodo. FOTO: Getty Images

Spustimo senčila

V vročih mesecih je bistveno zračenje, a ne čez dan, okna in vrata odpirajmo le zgodaj zjutraj. Če je le mogoče, takrat odprimo vse, vhodna in balkonska vrata ter vsa okna, da bo prostore res temeljito prepihalo in ohladilo. Še pred deveto nato vse zapremo in spustimo senčila.

Tako bo dom ostal hladen precej dlje, kot če bi skozi steklo vanj sijalo sonce. Senčenje lahko prilagajamo tudi poti sonca – v prostorih, ki so obrnjeni na vzhod, naj bo tema, dokler se sonce ne premakne na drugo stran, nato senčila spustimo na tisti strani, na drugi pa odpremo okna, nato odpremo še vsa notranja vrata in hladnejši zrak bo potoval tudi v prostore na osončenem delu hiše. To seveda ne pride v poštev med vročinskimi valovi, ko je zrak dlje močno segret, sploh v mestih čez dan v stanovanje ne spuščajmo vročine, ki je zaradi razgretega betona hujša kot denimo ob gozdu.

Ogromno okusnih in nasitnih jedi lahko pripravimo tudi brez uporabe štedilnika. FOTO: Getty Images

Stropni ventilator naj se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca.

Ventilator pod stropom

Visokim temperaturam prilagodimo tudi pripravo obrokov. Kuhanje močno segreje zrak, peka v pečici še bolj, zato v najhujši vročini raje segajmo po različnih solatah, sadju, pripravimo si sendviče, hladne juhe, namaze ... Če uporabljamo stropne ventilatorje, najprej preverimo, v katero smer se vrtijo, poleti naj se v nasprotni smeri urinega kazalca, saj bodo le v tem primeru zrak potiskali navzdol in ustvarjali prijetno sapico, če se vrtijo v smeri urinih kazalcev, pa bodo zgolj mešali zrak pri stropu. Da bi s pomočjo ventilatorja še dodatno ohladili prostor, pobrskajmo za stekleničko z razpršilom, ki prši res drobne kapljice. Napolnimo jo z vodo in poškropimo po koži, nato pa sedemo pred ventilator. Občutek hladu bo tako precej bolj izrazit.