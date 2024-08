Zakaj zbolimo? To so najpogostejši vzroki hudih bolezni (po mnenju strokovnjakov)

Človeški instinkt je, da začnemo kopati za vzroki, ki pripeljejo do bolezni. In čeprav časa ne moremo zavrteti nazaj ter spremeniti preteklosti, nam bolezen ponudi priložnost, da ozavestimo škodljive vzorce in začnemo živeti bolje.

Tako so prepričani tudi strokovnjaki z najrazličnejših področij življenja, od zdravnikov do psihologov in terapevtov, ki vsi po vrsti opozarjajo, da so hude bolezni prej posledica duševnih kot pa fizičnih dejavnikov. Prepoznajmo in omejimo jih, še preden povzročijo škodo v našem telesu.

Kot nam je v zadnjem intervjuju zaupala priznana hrvaška kirurginja dr. Nela Sršen, h kateri se po pomoč zatekajo težko bolni ljudje z vsega sveta, in katere knjiga Rak duše je po desetih letih še vedno iskana, zbolimo takrat, ko maltretiramo svoje telo, da postane suženj našega duha.

»Poglejte, prav za vsakega svojega pacienta, in bilo jih je tisoče, sem vstopila v njihovo življenjsko anamnezo. Vsa ta leta so zgolj potrjevala mojo prvotno tezo, da to, kako živimo, ta naša bit, če hočete, vpliva na zdravje naših organov, na to, ali zdravje ohranjamo ali nam začne pešati,« nam je povedala in razložila, da se žal premalo ljudi zares zaveda svojega življenjskega sloga.

»Res je, da ima naše telo odličen mehanizem, ki je sposoben kompenzirati pomanjkljivosti. A tudi ta ima svoje meje. V nas je neke vrste tendenca, da rinemo v napačno smer. In šele ko zbolimo, ko se nam "nekaj zgodi", se začnemo zavedati, kaj smo si nakopali.«

