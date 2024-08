Zadah lahko nakazuje resno bolezen

Slab zadah, strokovno halitoza, je največkrat kazalnik slabe ustne higiene ali pa težav z zobmi, v ozadju pa so lahko še številni drugi vzroki, ki jih prav tako ne gre zanemariti. Podatki kažejo, da ima vsak deseti odrasel človek vsaj občasno težave zaradi zadaha, po nekaterih študijah pa kar četrtina ljudi.

Denimo, ste na dieti? Če pretiravate, vas lahko doleti slab zadah, ki je posledica pomanjkanja hranil. Če ga spremljajo še debele lise na jeziku, je morda kriva glivična okužba, povsem bled in gladek jezik pa opozarja na slabokrvnost. Mnogi imajo sadni zadah, ki praviloma ni moteč, a pozor, opozarja lahko na sladkorno bolezen tipa 1! Zaradi pomanjkanja inzulina se lahko pojavi diabetična ketoacidoza, posledično pa zadah po sadju, v skrajnih primerih celo po acetonu. Zadah po ribah prav tako ni nedolžen, saj so lahko prizadete ledvice: te v telesu odstranjujejo toksine iz krvi, tako da ustvarjajo urin, in ko odpadnih produktov ne zmorejo več filtrirati iz telesa, lahko začnejo ledvice odpovedovati, na kar opozarja zadah po ribah, obolele pa spremlja okus po kovini v ustih.

Jutranji je povsem običajen. FOTO: Antonio_diaz/Getty Images

Kriv želodec

Če iz naših ust veje vonj po kislem mleku, imamo morda laktozno intoleranco, pozorni pa moramo biti tudi na druge znake, kot so slabost, driska in napihnjenost. Zelo pogost je zadah po gnilobi, ki je največkrat posledica slabe ustne higiene ali nezdravih zob in dlesni, zato so redni pregledi pri zobozdravniku nujni, da sproti odpravljamo težave in preprečimo zaplete. Včasih pa težava izvira iz želodca, lahko je namreč vneta želodčna sluznica.

Zadah po gnilobi je največkrat posledica slabe ustne higiene ali nezdravih zob in dlesni.

Za svežino v ustni votlini žvečimo peteršilj. FOTO: Fizkes/Getty Images

Zadah povzročajo tudi vsakdanji dejavniki, ki si jih največkrat nakopljemo sami. Denimo, uživanje alkohola, ki izsušuje ustno sluznico, zaradi česar se bakterije s slino ne odstranjujejo iz ust. Izsušuje tudi tobak, ki tako omogoči bakterijam, da dlje ostanejo v ustni votlini. Enako velja za kavo, ki se odlaga na jezik, ustvarja obloge in je tako idealno gojišče bakterij. Tudi dehidriranost lahko povzroči neprijetno sapo, in ker se telo med spanjem izsuši, je povsem običajen tudi jutranji zadah. Težavo velikokrat odpravi že kozarec vode, če vanjo stisnemo nekaj limone, je učinek še boljši. Za preprečevanje slabega zadaha pijemo veliko vode, skrbimo za nego in zdravje ustne votline ter žvečimo peteršilj in meto.