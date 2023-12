Za telo in duha

Proso je eno najstarejših žit, že 7000 let naj bi ga gojili, in tudi eno najbolj zdravih. Nekoč je bilo hrana revežev, prosena kaša je bila vsakdanja jed slovenskih kmetov od srednjega veka, danes ga po vsem svetu uporabljamo za pripravo različnih jedi. V srednji Evropi je proso pomenilo vztrajnost in plodnost, zato ne čudi, da si je nevesta pred poroko zrnje natresla v čevlje, svatje pa so mladoporočenca zasuli z njim.

Je blagega sladkastega okusa in orehaste strukture, zanimanje zanj raste, zlasti med ljudmi, ki ne uživajo glutena, tega namreč v prosu ni. Ne glede na to bi ga morali vsaj občasno uživati vsi, saj telo oskrbi s številnimi koristnimi hranili.



Pospešuje odvajanje vode iz telesa in uravnava črevesno floro.

Slasten zajtrk ali malica FOTO: Guliver/Getty Images

Vsebuje 15 odstotkov beljakovin, zaradi česar velja za izjemno živilo za vegetarijance, poleg tega je bogato z vlakninami, vsebuje vitamin E in vitamine B-kompleksa, pa železo, magnezij, mangan, kalij, fosfor. Slednji ni odgovoren le za izgradnjo kosti in zob, temveč tudi za rast in obnovo celic. Ker je bogato z magnezijem, proso varuje zdravje srca, saj niža krvni tlak ter manjša tveganje infarkta, preprečuje razvoj diabetesa tipa 2, poleg tega blaži težave z astmo ter tudi glavobole.

Spada med alkalna živila, zaradi česar je lahko prebavljivo, po mnenju nekaterih znanstvenikov so alkalna živila tudi antikancerogena, saj alkalna hrana ne povzroča zakisanosti organizma; proso pomirja želodec, čisti organizem, regulira prebavo, uživajo naj ga ljudje, ki imajo težave s črevesjem, saj regenerira črevesno floro. Priporoča se tudi ob povečanem fizičnem in psihičnem naporu, nosečnicam in tudi doječim materam, saj vsebuje železo, torej preprečuje anemijo, priporoča se pri težavah z artritisom in živčnim sistemom. Vsebuje serotonin, ki spodbuja dobro razpoloženje.

Proseno kašo lahko uporabljamo za nego kože, predvsem na obrazu in dekolteju, saj koži povrne sijaj in normalizira kislost kože.

Za zdrav in dober dan si proso pripravite že zjutraj, skuhajte ga kot mlečni riž, torej na mleku, osladite ga z malo suhega sadja, nasekljanimi oreški in čokolado ter žlico medu. Ker krepi odpornost, je zdaj torej skrajni čas, da ga uvrstite na svoj jedilnik.