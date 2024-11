Vadba za zdravje

Tudi če vadimo le en dan ali dva na teden, lahko dosežemo pomembne zdravstvene koristi in zmanjšamo tveganje za nastanek različnih bolezni, kažejo izsledki raziskave. Natančneje, za 264 zdravstvenih stanj, večina je povezanih s srcem in ožiljem, vključno z aterosklerozo, infarktom, srčnim popuščanjem, sladkorno boleznijo in možgansko kapjo, znanstveniki pa so odkrili še druge koristi. Opazili so namreč povezavo s kronično boleznijo ledvic, apnejo v spanju in zgago.

Znanstveniki so analizirali podatke na tisoče ljudi, ki so jih razvrstili v tri kategorije: redno vadeči, ki so se večkrat na teden ukvarjali s telesno aktivnostjo, vikend vadeči, ki so vsaj polovico treninga opravili v enem ali dveh dneh, in nedejavni posamezniki, ki so bili na teden zmerno dejavni manj kot 150 minut.

Nikoli ni prepozno začeti. FOTO: Peopleimages/Getty Images

V primerjavi z neaktivnimi je bilo za redno vadeče in tiste, ki so bili aktivni le ob koncu tedna, bistveno manjše tveganje za bolezen. Tisti, ki redno telovadijo, so imeli nekoliko boljše rezultate – za 28 odstotkov manjše tveganje za visok krvni tlak v primerjavi s 23 odstotki pri tistih, ki telovadijo ob koncu tedna, in za 46 odstotkov manjše tveganje za sladkorno bolezen, vadeči konec tedna so imeli tveganje nižje za 43 odstotkov. A razlike niso dovolj velike, da bi jih šteli za znanstveno pomembne, kar kaže na to, da je skupna količina vadbe pomembnejša od pogostosti.

Redna telesna dejavnost je nujna za zdravje.

Bodimo dosledni

Toda pozor: če večino telesne dejavnosti skrčite v kratek časovni okvir, torej dan ali dva, morate biti pripravljeni na bolj intenzivno vadbo. Večina redno vadečih je zabeležila približno 400 minut zmerne do intenzivne aktivnosti, tisti, ki vadijo ob koncu tedna, pa nekaj manj kot 300. Seveda je lažje doseči želene rezultate, če vadimo vsak dan.

Telesna aktivnost krepi telo in duha. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Raziskovalci niso upoštevali življenjskega sloga udeležencev in niso natančno spremljali, kako intenzivna je bila njihova vadba. Poleg tega so udeležence spremljali le en teden. Čeprav so vikend telovadci dosegli številne koristi za zdravje, ne smemo pozabiti na morebitna tveganja. Kdor ni redko fizično aktiven in za nameček vadi brez ustrezne priprave, tvega poškodbe.

Najpomembnejše sporočilo je, da je redna telesna dejavnost nujna za zdravje. Strokovnjaki je priporočajo vsaj 150 minut na teden. Če zmoremo več, toliko bolje, pri tem niti ni pomembno, kako si vadbo razporedimo, je pa pomembno, da smo dosledni.

In kako doseči 150 minut vadbe na teden? Najbolje je, da smo aktivni vsak dan 20–30 minut. To večina zmore. Kratka, a pogosta vadba ne bo nadležna, ne bo nam odveč, tako bomo tudi laže vzpostavili rutino, saj veste: nekaj tednov je potrebnih, da nam bo vsakodnevno miganje prišlo v kri. Kdor ima težavo z motivacijo, pa naj se pridruži kaki skupini, tako bo šlo laže.