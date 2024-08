V teh letih se proces staranja pospeši

Staranje ni proces, ki napreduje z neprekinjenim tempom, ampak sta vsaj dve fazi, ko se pospešuje, in sicer sredi četrtega in na začetku sedmega desetletja življenja, je pokazala najnovejša študija.

»Sčasoma se ne spreminjamo več postopoma, ampak je nekaj res dramatičnih sprememb,« je dejal Michael Snyder, eden od raziskovalcev in profesor genetike na Univerzi Stanford v Kaliforniji, poroča Times.

Pojasnil je, da je sredina četrtega desetletja življenja čas tovrstnih sprememb in tudi začetek sedmega desetletja. On in njegova ekipa so preučevali na tisoče različnih molekul, vključno s snovmi, povezanimi s staranjem kože, ter kako telo predeluje alkohol in se spopada z vnetji.

V študiji, objavljeni v Nature Aging, je v sedmih let sodelovalo 108 ljudi, starih od 25 do 75 let. Dali so vzorce krvi, blata ter brise nosu, ust in kože.

Znanstveniki so analizirali tudi mikrobiome udeležencev raziskave, torej bakterije, viruse in glivice, ki živijo v telesu in na koži.

Sestava molekul in mikrobioma sta šla skozi dva velika vala sprememb, najprej okoli 44. leta, nato pa pri 60. letu, so pokazali rezultati.

V prvem krogu sprememb so bile prizadete molekule, povezane s srčno-žilnimi boleznimi, v drugem valu sprememb pa snovi, ki sodelujejo pri uravnavanju imunosti, presnove ogljikovih hidratov in delovanja ledvic, je pokazala študija.

Te ugotovitve bi lahko prispevale k obveščanju ljudi o tem, kako skrbeti zase. Zmanjšanje uživanja alkohola v štiridesetih bi lahko na primer pomagalo.

»Globoko verjamem, da bi se morali poskušati prilagoditi in spremeniti svoj življenjski slog, dokler smo še zdravi,« je dejal Snyder.