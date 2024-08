Strokovnjaki razkrivajo, kako ozdraveti: To niso medicinski čudeži, ta moč se skriva v vseh ljudeh

Človeška psiha je zmožna v telesu sprožiti bolezen, so prepričani strokovnjaki, a ima obenem tudi moč, da organizem pozdravi. Tako menijo različni terapevti, zdravilci in nenazadnje tudi zdravniki.

V zadnjih letih smo se pogovarjali s številnimi izmed njih, ki so nam vsi po vrsti potrdili, da je tako – s pravo miselnostjo je tudi hudo bolan človek sposoben premagati marsikaj.

To denimo pri svojem delu poudarja tudi priznani slovenski kirurg prim. Vojko Didanovič, dr. med, ki nam je v pogovoru pred nekaj leti dejal: »Placebo in psihosomatika absolutno igrata veliko vlogo; to, da ljudje verjamejo v svojo ozdravitev in da se ne vdajo negativnim mislim, da ta ni več verjetna, je odločilno.«

Po njegovem »pozitivna drža nedvomno dvigne posameznikov imunski odziv in izboljša kakovost življenja,« zato sam ne odobrava, ko se pacienti zapletajo v statistiko ali celo verjamejo, da bodo zboleli in umrli za isto boleznijo kot njihovi predniki.