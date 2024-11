Srčno popuščanje: kako živeti z njim (nasveti kardiologinje)

Tatjana Zorko, dr. med., specialistka interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine, nam je že pred časom zaupala, da je žensko srce malce drugačno od moškega, je malo manjše, žile so malo drugačne, zlasti pa so malo drugačne težave, s katerimi se pri ženskah kažejo bolezni srca.

Tokrat nam je povedala nekaj več o srčnem popuščanju in življenju z njim.

»Človeško srce je biološka črpalka, ki s svojim delovanjem oskrbuje prav vsako celico telesa s krvjo. Srčna mišica se v povprečju skrči in potisne kri v ožilje 70-krat v minuti, torej okoli 100.000-krat v enem dnevu.

Ob vsakem srčnem utripu se iz srca iztisne kri, ki obogatena s kisikom in hranili po ožilju priteče do vsake celice v telesu, ki jih je tudi več milijard.

V povprečnem človeškem življenju znaša količina načrpane krvi kar 180.000.000 litrov! Za prilagajanje srčnega delovanja potrebam telesa skrbi natančen mehanizem, ki lahko ob telesnem naporu do petkrat poveča delovanje srca,« pove Tatjana Zorko.

Kardiologinja Tatjana Zorko, dr. med. FOTO: Luka Maček

In nadaljuje: »Srčno popuščanje je bolezensko stanje, ki ga povzroči oslabljeno delovanje srca in je posledica različnih bolezni. Najpogos­tejši vzrok sta koronarna bolezen srca in povišan krvni tlak, ki traja vrsto let in ga ne zdravimo, ker 'ne boli'.

Redkejše so različne okvare srčnih zaklopk, bolezni srčne mišice (kardiomiopatije) in vnetja (miokaditis). Vse pomembnejši vzrok je tudi sladkorna bolezen. Ta bolezenska stanja povzročajo zmanjšano črpalno delovanje srca ali ovirajo vračanje krvi vanj.

Zato se zmanjša količina krvi, ki jo srce iztisne, to pa povzroči manjšo in slabšo prekrvitev, ki ne zadošča več telesnim potrebam. Telo poskuša najprej na različne načine popraviti oskrbo s krvjo in kisikom. Poveča se delovanje simpatičnega vegetativnega živčevja in izločanje različnih hormonov, zato srce hitreje utripa, pogosto neredno (aritmija), voda in sol pa se zadržujeta v telesu.

Ti kompenzatorni mehanizmi so sprva koristni, saj vzdržujejo normalno količino krvi, ki se iztisne iz srca, pozneje pa škodijo, ker preveč obremenjujejo srce in povzročajo dodatno okvaro srčne mišice, in začarani krog je sklenjen.«

Znaki srčnega popuščanja se lahko razvijejo postopoma ali nenadno

Številne subjektivne težave in znaki opozarjajo na srčno popuščanje. »V začetku bolnik opaža zmanjšano telesno zmogljivost, na primer vse težje hodi v hrib ali po stopnicah, ker začne težko dihati. Vse hitreje se utrudi. Srčni utrip je pogosto nereden in prehiter.

Pri napredovanju srčnega popuščanja vse težje diha, tudi v mirovanju in ponoči, ko si mora dvigniti vzglavje ali v postelji celo sedeti. Take težave povzroča nabiranje vode v pljučih. Ko se nabira voda tudi drugod po telesu, se pojavijo otekline nog, trebuha, nabreknejo žile na vratu, otekajo trebušni organi, zato se prebava upočasni, zmanjša se apetit.

FOTO: Shutterstock

Ker otečejo jetra, ga boli pod desnim rebrnim lokom, poveča se trebuh. Pri zelo hudem srčnem popuščanju bolnik 'diha na škrge', je nemiren, poti se, pomodrijo mu ustnice, uhlji in prsti na rokah in nogah,« pove kardio­loginja. Vse naštete težave pa lahko povzročajo tudi druge bolezni, zato je pri sumu na srčno popuščanje nujno obis­kati zdravnika.

Življenje s srčnim popuščanjem

»Ker je bolezen kronična, se je treba učiti živeti z njo. Nujni so redni kontrolni pregledi pri osebnem zdravniku, ki vas bo po potrebi napotil h kardiologu ali drugim specialistom, vi pa boste morali upoštevati priporočila glede načina življenja in jemanja zdravil.

Le tako je mogoče izboljšati kakovost življenja, olajšati obdobja, ko se bo bolezen poslabšala, in podaljšati preživetje. Upoštevati morate, da je srce prizadeto in da ne zmore obremenitev, ki ste jih zmogli prej, čeprav se kar dobro počutite,« pravi Tatjana Zorko.

Zavedati se je treba, da lahko z načinom življenja veliko prispevate k temu, da boste z boleznijo lažje, bolje in lepše živeli. Kardiologinja svetuje: