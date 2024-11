Vsak dan prehodimo osem kilometrov

Hoja je prijetna in trajnostna vadba, ki si zasluži mesto v naši tedenski rekreaciji; je nezahtevna za sklepe, zato jo lahko izvaja večina telesno sposobnih odraslih vseh starosti. Če želite, da ima za telo kar največje koristi, se trudite prehoditi veliko razdaljo. Denimo osem kilometrov, na dan, seveda, to je enako pretečenim slabim petim kilometrom ali približno 30-minutni kardiovaskularni vadbi.

Eden najboljših načinov za izboljšanje zdravja srca in ožilja je aerobna dejavnost, vključno s hojo. Ta je idealna za zdravje srca, saj lahko vedno hodite v svojem tempu in postopoma povečujete intenzivnost. Če želite doseči največjo korist za srce in ožilje, povečajte hitrost. Hoja lahko ublaži stres, izboljša duševno zdravje. Če ste imeli naporen dan, si boste s hojo na zdrav in učinkovit način zbistrili glavo, predelali misli in pridobili endorfine, ki blažijo stres.

Če prehodite osem kilometrov na dan, lahko rečemo, da imate aktiven življenjski slog. Zlasti za posameznike, ki opravljajo tradicionalno pisarniško delo, je lahko to izjemno koristno pri uravnavanju telesne mase in ohranjanju zdravih gibalnih navad.

Seveda lahko z dolgotrajno hojo krepite mišice na nogah. Ko jih bolj uporabljamo, zgradimo tudi več mišic, kar pospeši metabolizem: pogostejša in intenzivnejša je vadba, hitrejši je metabolizem, kar lahko zagotovi več energije čez dan.

Morda se sliši nenavadno, vendar ko ste brez energije, pojdite na sprehod. Ko ste aktivni, bo telo bolj učinkovito pri porabi energije in je boste imeli čez dan več. Z vsakodnevno hojo boste torej izboljšali energijo.

Na to, koliko časa boste potrebovali za osem kilometrov, vplivajo številni dejavniki: hitrost, kadenca, teren, naklon in dolžina koraka. Za takšno razdaljo potrebujemo približno eno uro in 40 minut.