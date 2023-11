Solata s pomarančo in rdečo peso (recept)

Jesen je čas, ko imunski sistem potrebuje malce več pozornosti in je treba uživati čim več živil, ki ga okrepijo.

Sezonsko sadje in zelenjava pri tem igrata ključni vlogi, med njimi so pomaranče in rdeča pesa zaradi vsebnosti številnih, zdravju prijaznih snovi, nedvomno zvezde.

Iz njih lahko pripravite okusno osvežujočo solato, ki je prava vitaminska bomba in zato idealna za hladne ter mrzle dni.

Sestavine za širi porcije:

dva gomolja rdeče pese

dve pomaranči

200 gramov rukole

štiri žličke semen sezama

sveže mleti poper in sol po okusu

štiri žlice olivnega olja

sok limone

Zdravje se začne na krožniku. FOTO: Yelenayemchuk/Gettyimages

Priprava:

V rahlo posoljeni vodi do mehkega skuhajte rdečo peso.

Kuhano pohladite, olupite in narežite na tanke rezine.

Pomaranči olupite, ločite na krhlje in jih narežite po širini.

Rukolo operite in dobro odcedite vodo.

Na krožnike najprej položite rukolo, nato rezine rdeče pese in na koncu koščke pomaranče.

Vse skupaj posujte s sezamovimi semeni in začinite s soljo, poprom ter na koncu zabelite z oljem in sokom limone.

Recept s portala 24sata.hr