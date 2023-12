Stvari v zvezi s spolnostjo ženske raje zaupajo prijateljicam kot partnerju

Tako moški kot ženske se radi pogovarjajo o seksu: moški se raje hvalijo, ženske pa se raje nasmejijo posteljnim prigodam in zadregam.

Število partnerjev

S koliko moškimi je v resnici spala ženska, preden je spoznala zdajšnjega partnerja, je vprašanje, na katero bodo najbolj točen odgovor vedele njene prijateljice, ki je ne obsojajo, zato se jim najraje izpove.

Novi partner

Ko ima ženska novega partnerja, jo prijateljice zasujejo z vprašanji, kakšna je bila prva noč, kakšen je njegov penis, kako se poljublja, je dober v oralnem seksu ... Vprašanja so brezmejna, postavljajo jih brez zadrege.

Sramotne izkušnje

Moški raje molčijo o sramotnih spominih, ženske pa se pri tem običajno smejijo na glas in se tako sprostijo. Neprijetna izkušnja tako sčasoma postane le prigoda, občasno vredna omembe.

Raziskovanje

Včasih želi partner od ženske v postelji nekaj, česar še ni počela ali ne zna, včasih bi to rada sama, pa ne ve, kako mu pristopiti ... Le koga o tem povprašati za nasvet kakor prijateljice, od katerih ima vsaka vsaj svoje mnenje ali morda celo izkušnjo.

Slab seks

Ženske ne bodo molčale pred prijateljicami, če seks ne bo dober. Nasprotno, storile bodo vse, da to čim bolj natančno podučijo, zberejo vse informacije, ki bi jim lahko pomagale, in se opirajo na izkušnje prijateljic, ki so kaj podobnega že doživele.

Telo

Telo se z leti spreminja. Ženske skrbijo povešene prsi, maščoba okoli bokov, celulit, pa tudi težave z vagino, kot so izcedki, izsušenost, boleče menstruacije in podobno. O tem se ni prijetno kar naprej pogovarjati s partnerjem, sploh pa ne o vseh podrobnostih, zato se ženske o tem raje menijo s prijateljicami, ki jih razumejo in tolažijo.