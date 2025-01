VIDEO: Prepričanja o prehrani in vadbi, ki nam škodujejo

V prvem podkastu letošnjega leta smo se z Alenko Ružič Jovović, ustanoviteljico programa VIIT in promotorko zdravega življenjskega sloga, in Lano Trampuš, nutricionistko in magistrico inženirko prehrane, pogovarjali o tem, kako ženske skrbimo za svoje telo, kaj vse vpliva na naše dobro počutje, ali so prehranski dodatki v naši prehrani sploh smiselni ter kako pomembno je pri razumevanju ženskega telesa znanje o menstrualnem ciklusu in hormonskem ravnovesju.

Alenka in Lana sta bili glede decembrskih pregreh zelo složni - zakaj bi sploh govorili o odrekanju in omejevanju, bolj sta pomembna uravnoteženost v vsakodnevni prehrani ter redno gibanje.

Svetujeta, da si v prazničnem času brez slabe vesti privoščimo izbrane jedi, tudi če te sicer niso del našega rednega jedilnika. Poudarjata tudi smiselnost tega, da se ne odrekamo določenim sklopom živil ali pretiravamo z vadbo, temveč da z uravnoteženimi obroki in ustrezno vadbo, predvsem pa z majhnimi in vztrajnimi koraki vrnemo telo v ravnovesje, ne da bi se obremenjevali z odvečnimi kilogrami – cilj naj bo močno, zdravo in gibljivo telo. Prisluhnite podkastu TUKAJ - na Onaplus.si.