Kaj imata skupnega miška in teniški komolec?

»V življenju nisem v roki držala loparja, zato nisem niti pomislila, da bi lahko imela teniški komolec,« pove 42-letna Anja, ki je po večmesečni stalni bolečini vendarle obiskala specialiste fizioterapije in ti so ji postavili diagnozo, ki je sploh ni pričakovala – teniški komolec. In takoj na začetku rušimo prvi mit o tem obolenju: teniški komolec ne prizadene zgolj teniških igralcev.

Najpogostejši razlogi za pojav teniškega komolca oziroma lateralnega epikondilitisa so ponavljajoči se gibi zapestja in roke. Ta težava lahko prizadene vse, ki pogosto delajo za računalnikom, uporabljajo orodje ali dvigujejo težje predmete. Vzrok za bolečino so mikropoškodbe tetiv, ki se pripenjajo na kostni izrastek na zunanji strani komolca.

Kaj je sploh vzrok za teniški komolec? Kako prepoznati prve simptome, da ne bi zapadli v začaran krog bolečin, frustracij in omejitev v vsakdanjem življenju?

