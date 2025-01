Ena pomaranča na dan ima te učinke na telo (in zakaj si raje ne stiskajte soka)

Pomaranče so eden najbolj priljubljenih sadežev na svetu. Z veseljem jih uživajo tako otroci kot starejši. Enako velja za pomarančni sok, brez katerega si Američani ne znajo predstavljati dobrega zajtrka.

Spadajo v družino citrusov, ki naj bi že pred osmimi milijoni let uspevali pod Himalajo na ozemlju današnje Kitajske, Indije in Mjanmara. Strokovnjaki so dolgo mislili, da so pomarančne (Citrus sinensis) izvirna botanična vrsta, nedavno pa so ugotovili, da so najverjetneje nastale kot posledica križanja pomela in mandarine.

Danes poznamo več kot 400 sort pomaranč, ki se v grobem ločijo na sladke in grenke, bolj priljubljene so seveda sladke sorte (te boste našli na naših trgovskih policah), medtem ko so grenke cenjene zaradi svoje arome, ki pride prav predvsem pri kuhanju marmelad in likerjev ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.