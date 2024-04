Čim pogosteje se bosi sprehodite po travi ali pesku in se povežite z Zemljo

Človeško telo je sestavljeno pretežno iz vode in mineralov, oboje dobro prevaja elektriko. Čez dan se je v telesu nabere vedno več, saj uporabljamo telefone, mikrovalovke, brezžični internet, televizijo in nosimo sintetične materiale. Statična energija pogosto ostane v telesu, saj nam stik z Zemljinim površjem, ki je nekakšno elektromagnetno cedilo, ki izniči te vplive, sicer preprečujejo ovire, kot so čevlji, preproge, beton …

Dnevno povezovanje z Zemljo bo pomagalo pri tem – ne samo v obliki športa, proti posledicam stresa, glavobolu, utripanju srca in živčnosti se čim pogosteje bosi sprehodite po travi ali pesku, svetujejo terapevti. Nato se ustavite, se povežite z Zemljo, zaprite oči in si predstavljajte kaj lepega. Najbolje je, da si vizualizirajte, kako se korenine z naših stopal povezujejo s središčem Zemlje in nas polnijo s svežo, novo energijo in močjo.