Potreba po tem, da smo slišani, je preživetvena nuja

Kolikokrat se v partnerskih odnosih pritožujemo, da nas partner/-ica ne posluša? Celo odgovor, »saj te poslušam« je lahko odslovilen. Namiguje, da je poslušalec slišal naše besede, a jim bodisi ne verjame bodisi se z njimi ne strinja.

Ugotovljeno je bilo, da 90 odstotkov vedenjskih težav pri otrocih izhaja iz otrokove potrebe, da bi mu starši prisluhnili. Kot starši, sorodniki, tesni prijatelji ali skrbniki se moramo zato potruditi in res prisluhniti, kaj nam otrok pripoveduje.

Molk je za večino ljudi ogrožajoč, zato so zasloni, radijski sprejemniki, televizija tako pomembni. Vendar nič od tega ne prekaša človeških odnosov in poslušanja, kajti biti slišan je kot biti ljubljen. Če ste bili kdaj v bolnišnici ter se smilili sami sebi, veste, kako pomembni so bili obiski ali vsaj to, da vam je prisluhnilo bolniško osebje. Če ni nikogar, ki bi nas poslušal, je, kot bi bili zapuščeni.

Če nas nihče ne sliši, svojih potreb ne moremo sporočati.

Vsi se počutimo bolje, ko čutimo, da nas nekdo posluša in razume. Da bi nas drugi razumeli, nam morajo prisluhniti. V odrasli dobi je za nas morda pomembnejše, da nas nekdo posluša, kot da dobimo tisto, kar si želimo. Občutek, da se nihče ne zmeni za nas in nas ne razume, je boleč tako pri 6 kot pri 60 letih. Tega oropani otroci postanejo sitni in prepirljivi starejši ljudje, katerih izpadi jeze so samo glasni signali, s katerimi kričijo: »Tukaj sem, poslušajte me, ne ignorirajte me.«

Kot vse druge čustvene potrebe je tudi potreba po tem, da smo slišani, preživetvena nuja. Medsebojno smo odvisni in potešitev številnih potreb je odvisna od sodelovanja drugih. Toda najprej moramo svoje potrebe prepoznati in jih izraziti. Jok je edini način, s katerim dojenček pritegne pozornost. Preden se mati uglasi z njim, ne ve, ali joka, ker je lačen, ga kaj boli ali potrebuje suho pleničko. Jok jo sili, da preveri vse troje, zato je učinkovit. Če se za otroka ne zmenimo, ko joka, se nauči, da ga to ne vznemirja več – in ta otrok bo tak do konca življenja.

Če nas nihče ne sliši, svojih potreb ne moremo sporočati. Zato je razumljivo, da ste razočarani ali še kaj hujšega, kadar imate občutek, da vam nihče ne prisluhne.

Če razvijamo lastne sposobnosti poslušanja, jih lahko nazorno pokažemo drugim. V zameno bodo tudi drugi boljši poslušalci in počutili se bomo slišane, razumljene in spoštovane. Ne pozabite, da otroku ali odrasli osebi poslušanje daje občutek, da ga razumemo, je pomemben, cenjen, spoštovan in nam je mar zanj. In ne pozabite, da se dobri poslušalci osredotočijo na čustva, ne dejstva. Ko se z nekom v medsebojnem odnosu popolnoma ujamemo v trenutku, smo povezani z globljo inteligenco, ki ji pogosto pravimo instinkt ali intuicija. To pomeni, da s pozornim poslušanjem slišimo več kot le izgovorjene besede in sežemo do bistva ter čustev, ki se skrivajo za njimi. Včasih nekomu že s tem, da ga objamemo in poslušamo njegov jok ali kričanje, rešimo življenje.