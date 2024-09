Potovanje duše: vaja prepuščanja za notranji mir

Letni časi odražajo naše notranje doživljanje in procese. Enakonočje bo jutri prevesilo razmerje med dnevom in nočjo - bolj se bližamo zimi, krajši so dnevi. Jesensko enakonočje ima prav tako duhovni pomen. Že v starih kulturah so mu posvečali velik pomen, ga obeleževali ter povezovali s potovanjem naše duše. Kot se spreminjajo pojavi v naravi, se spreminjamo tudi sami. Da bi lahko duhovno zoreli, se moramo soočiti tudi z obdobji teme, strahu, ko se nam zdi, da stojimo na mestu.

V temnih trenutkih je najboljše spustiti vse, česar se oklepamo, in se prepustiti življenju, naj nas odnese, kamor moramo iti. Pomagate si lahko z naslednjo vajo prepuščanja. Predstavljajte si sebe kot močno, čudovito drevo.

Duhovni ritem jeseni

S koreninami je trdno zakoreninjeno v tla in povezano z Zemljo. Nato si zamislite svoje roke kot veje, ki se zibajo v vetru. Čim bolj jasno si predstavljajte liste na vejah, vsak uveli list simbolizira nekaj, kar lahko spustite iz svojega življenja, saj vam ne služi več.

Spustite potrebo po popolnosti, obremenjevanje s tem, kaj si drugi mislijo o vas, pretirano kritičnost, krivdo, bolečino, potrebo, da vsem ugajate, zamere, negotovost, skrbi, strah, vse, kar vas drži nazaj in omejuje … Predstavljajte si, da listi odpadejo na tla in jih veter odnese v nebo. Odpadli listi naredijo prostor za nove izkušnje, ljudi in dogodke. Samo počakati morate, da počasi vzbrstijo!