Pomagamo si s paro

Zamašen nos nastane, ko določeni delci (virusi, alergeni) prodrejo vanj in razdražijo tkivo. To se vname, zateče in začne proizvajati izločke, zaradi česar postane dihanje skozi nos oteženo. Če stanja ne zdravimo, lahko povzroči sinusitis, polipe ali vnetje srednjega ušesa.

Kako zdraviti zamašen nos, je odvisno od tega, kaj je povzročilo težavo. Če je vzrok alergen, na primer cvetni prah, pršice, plesen, dlaka, moramo nos izpirati s fiziološko raztopino, uživati dovolj tekočine ter jemati antihistaminike. Težave preprečimo, če se izogibamo krajem, kjer bi se lahko srečali z alergeni. Proti pelodu zdravniki včasih svetujejo tudi nošenje maske.

Vlažimo zrak

Najpogostejši vzrok zamašenega nosu so virusna prehladna obolenja, gripa, tudi covid-19. Ko mine okužba, minejo tudi težave, te pa v vmesnem času blažimo z vlaženjem zraka, izpiranjem nosu s fiziološko tekočino, uporabimo lahko razpršilo s fiziološko raztopino. Namesto nje lahko uporabimo prekuhano vodo, ki ji dodamo sol, in sicer 4,5 g na pol litra. Nos izpiramo enkrat do dvakrat na dan. Ko imamo nos zamašen, krvne žile v njem nabreknejo in blokirajo dihalne poti.

Dekongestivi brez recepta skrčijo te žile in pomagajo dihati. Gre za zdravila ali pršila, ki vsebujejo fenilefrin ali psevdoefedrin. Vendar bodite previdni! Nos se lahko še bolj zamaši, če jih uporabljate več kot štiri ali pet dni zapored, stranska učinka pa sta lahko živčnost in razdražljivost.

Nekatere preparate iz lekarne lahko uporabljamo le nekaj dni. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Med nealergijskimi vzroki zamašenega nosu so še izpostavljenost dimu, stres in drugi okoljski dejavniki, zdravila, denimo za zniževanje krvnega tlaka ali protibolečinske tablete. Tudi hormonske spremembe, na primer puberteta ali nosečnost, so lahko krive, prav tako povečane adenoidne žleze, ki so tik za nosnim prehodom in pomagajo loviti mikrobe.

Če imamo nos zamašen več kot en teden, gre lahko za bakterijsko okužbo; v tem primeru sta simptoma lahko še povišana telesna temperatura in zelena ali rumena sluz iz nosu, ki lahko vsebuje kri.

Obiščite zdravnika, če traja več kot dva tedna.

Pomoč inhalacij

Para je pri zamašenem nosu pravo olajšanje. Ustvarimo jo med prhanjem z vročo vodo ali na štedilniku segrejemo lonec vode, v katero lahko dodamo kapljico eteričnega olja. Namesto vrele vode lahko uporabimo zeliščni čaj. Pomagajo tudi inhalacije, za to uporabimo inhalator ali lonec z vročo vodo, nad katero se sklonimo, glavo pokrijemo z brisačo in vdihavamo hlape – pri tem smo pazljivi, da se ne poparimo.

Vlaga v zraku olajša spanje, z eteričnim oljem pa ne gre pretiravati. FOTO: Galitskaya, Getty Images

Kurja juha ali katera druga tekočina, ki jo zaužijemo čim bolj vročo, pomaga zmanjšati količino sluzi. Koristi lahko tudi topel obkladek, ki ublaži pritisk v sinusih: brisačko namočimo v toplo, ne vročo vodo in ožamemo, potem pa položimo na nos ali čelo.

Zamašen nos ni znak za alarm, a obiščite zdravnika, če traja več kot dva tedna (v tem primeru je lahko simptom druge ali resnejše zdravstvene težave) ali če imate visoko vročino. Zelen izcedek iz nosu in bolečina v sinusih sta skupaj s povišano telesno temperaturo dober razlog, da se oglasite v ambulanti. K zdravniku bi morali, če imate zamašen nos ob oslabljenem imunskem sistemu, astmi ali emfizemu.