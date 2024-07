Po potrebi ni potrebe vsak dan

Vpovprečju opravljamo veliko potrebo enkrat ali dvakrat na dan. A nekateri jo pogosteje, nekateri pa sploh ne vsak dan. Če smo sicer zdravi, nas ne napenja, želodec in črevesje pa nam ne povzročata nobenih težav, ni razloga za skrb. Pomembno je, da si prisluhnemo in blato odvajamo takrat, ko nam telo to veleva. Kaj vse pa lahko vpliva na pogostost tega pomembnega opravila?

Nedvomno sproščenost, mnoge zato požene šele po službi oziroma po prihodu domov. Mnogi pač najraje sedijo na domači vece školjki, zato se pri nekaterih pojavijo težave med potovanjem, ko nimajo udobja domačega stranišča. Kar 40 odstotkov ljudi naj bi imelo med oddihom težave zaradi zaprtja, kažejo nekatere ankete, zato je nujno prilagoditi jedilnik ter mu dodati vlaknine, piti veliko vode in tako olajšati odvajanje.

Ura opravljanja potrebe ni pomembna, ključno je, da ima vsak svoj ritem in črevesju omogoči praznjenje, ko napoči čas zanj. Pri nekaterih je to takoj po obroku, kar pomeni, da pri njih še vedno vztraja refleks, ki je značilen za dojenčke. Brez skrbi, to ne pomeni, da ste izločili živila, ki ste jih ravnokar zaužili, če pa je blato tekoče in zaudarjajoče, je le smiselno obiskati zdravnika, saj so v ozadju morda težave z absorbiranjem hranil.

Ženske pogosto izkušajo dodatno odvajanje med menstruacijo.

Pri nekaterih za ključni potisk poskrbi kava, točneje kofein, ki spodbuja gibanje črevesja in torej premik blata v smeri rektuma. Ženske pogosto izkušajo dodatno odvajanje med menstruacijo, kriv pa je hormon prostaglandin, ki spodbuja krčenje maternice, rad pa zaide tudi v črevesje. Kakšna je vaša tehnika opravljanja velike potrebe? Pokončna drža tu ni primerna, saj otežuje iztis blata: če je le mogoče, noge dvignemo na pručko pod kotom 45 stopinj in se z zgornjim delom telesa nagnemo malce naprej.

Če se giba telo, se bo tudi črevesje, zato je nujno z redno rekreacijo spodbuditi peristaltiko in tako skrbeti za redno odvajanje. Zato si vedno vzamemo čas: nekateri sicer opravijo takoj, ko sedejo na školjko, spet drugi pa potrebujejo nekoliko več časa. Nekje do 20 minut je sprejemljivo, a brez nezdravega naprezanja, poudarjajo strokovnjaki.