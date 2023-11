Po mnenju znane psihologinje je ta napaka pri vzgoji otrok razlog, da smo ljudje nesrečni

Pogosto beremo novice o tem, kako odstotek ljudi, ki trpijo za anksioznostjo, depresijo in podobnimi težavami vztrajno narašča. Lov na ideal sreče sredi tega norega sveta je marsikomu utrujajoč, naporen in preveč intenziven, mnoge pa tako utrudi, da lahko resno duševno zbolijo. Vse več strokovnjakov se zato sprašuje, kje tiči razlog za tako velik porast nesrečnih ljudi. Oglasila se je tudi znana psihologinja, ki svoje znanje deli na instagramu pod imenom The Holistic Psychologist, dr. Nicole Pera.

"Moje terapevtske prakse se večina udeležujejo uspešni ljudje. Večina je meni podobnih. Obiskovali so elitne šole Ivy League, vendar kljub temu k meni prihajajo izjemno tesnobni. Perfekcionistično naravnani. In nesrečni.

Svoje življenje so se naučili živeti od mejnika do mejnika, nikoli popolnoma prisotni v svojih telesih. Vedno gledajo izven sebe – in na skrivaj se trudijo obvladovati," piše Pera na svojem profilu in nadaljuje:

"Svoje paciente in druge ljudi želim naučiti le enega. Lovljenje bogastva, statusa in drugih oblik zunanjih potrditev se bo vedno odražalo v občutkih brezupa in praznosti, če se ne boste zraven naučili regulirati čustev, ki pridejo na poti življenja. Ko se naučite zdržati z udobnimi, pa tudi neudobnimi čustvi, boste šele v resnici postali odporni."

Učinkovito prepoznavanje in obvladovanje svojih čustev psihologinja vrednoti kot pravo življenjsko bogastvo. Regulacije čustev nas lahko že v otroštvu naučijo starši in drugi ljudje, ki sodelujejo pri naši vzgoji, pogosto pa v modernih časih tega znanja žal ne usvojimo, včasih tudi v celem življenju ne. Zato dr. Pera še posebej visoko ceni starše, ki so samoregulacije sposobni, saj je mnenja, da le starš, ki obvladuje regulacijo svojih čustev, lahko nauči regulacije čustev tudi svojega otroka.

Čustva so pomembna

V časih, ko vsi stremimo proti uspehu, bogastvu in podobnim vrednotam, pri vzgoji pogosto zmanjka časa za učenje regulacije čustev. Ogromno pozornosti namenjamo izobrazbi in uspehu, pri tem pa pozabljamo na to, kar se dogaja v svetu našemu notranjemu svetu. Kako delujejo naša čustva in kako jih uravnavati je tako izjemno pomembna veščina, ki nam bo v življenju pomagala pri premagovanju stresa in zdravih medosebnih odnosih.

Raziskave so namreč pokazale, da so ljudje, ki so jih vzgojili učinkovite čustvene regulacije sposobni starši, srečnejši. Nicole Pera poroča o tem, da so takšni otroci manj nagnjeni k kriminalnemu vedenju in odvisnostim, imajo uspešne odnose v zasebnem življenju, visoko samopodobo in so bolj odporni na stresne življenjske situacije.

A tudi, če starši pri vzgoji zaradi nesposobnosti regulacije lastnih čustev niso bili tako uspešni, vse še ni izgubljeno. "V kateri koli starosti, ne glede na to, kdo nas je vzgojil, lahko to veščino razvijemo naknadno. Lahko vadimo in »razširimo svoje okno tolerance«, kar pomeni, da se lahko naučimo uravnavati, tudi ko doživljamo »velika čustva," je še zapisala psihologinja.