Ob nenadni zmedenosti takoj k zdravniku

Znak v medicini ni enako kot simptom: medtem ko je simptom nekaj, kar občuti predvsem oboleli, na primer bolečina, je znak tisto, kar se vidi na zunaj. Znak je opazen med fizičnim pregledom, simptom pa ni. Znaki so lahko vidni, kot je izpuščaj ali modrica, ali jih je mogoče zaznati drugače, na primer s stetoskopom ali merjenjem krvnega tlaka. Če določen znak opazite pri sebi ali pri drugem, čim hitreje ukrepajte, saj se lahko tako izognete hujšim zdravstvenim zapletom.

Hitra, nepojasnjena sprememba teže v večini primerov predstavlja veliko tveganje za zdravje. Lahko kaže na številne resne bolezni, vključno s sladkorno boleznijo, težavami s ščitnico in srčnim popuščanjem. Huda izguba teže je tudi simptom večine rakavih obolenj, vendar so v tem primeru navadno prisotni še drugi znaki. Če izgubljate telesno težo, je nujno, da se čim prej oglasite pri zdravniku.

Nenadno izgubljanje teže je vedno vzrok za skrb. FOTO: Mykola Pokhodzhay/Getty Images

Plitvo, hitro dihanje je lahko kazalnik bolezni srca ali pljuč. Če se težko dihanje pojavi nenadoma, je to lahko znak astme, nizkega krvnega tlaka ali pljučne embolije (krvni strdek v pljučih). Dolgotrajna ali kronična kratka sapa je lahko znak KOPB, pljučnega edema (tekočine v pljučih) ali drugih pljučnih bolezni.

Bruhanje je lahko zgolj znak trebušne gripe, če pa traja dlje, lahko kaže na resnejše zdravstvene težave. Če vas pogosto daje slabost, obiščite zdravnika. Lahko gre za katero od bolezni prebavil.

Težave pri požiranju so običajno posledica poškodbe grla. Ta poškodba ima lahko različne oblike; včasih gre zgolj za težavo, ki se pojavi denimo po dolgotrajnem kašljanju, v drugih primerih pa gre lahko celo za raka.

V mnogo primerih je otekanje gležnja ali noge posledica poškodbe, če pa otekline ni mogoče neposredno pripisati poškodbi, je lahko znak nečesa hujšega. Otekanje nog lahko na primer pomeni okužbo noge ali slabo cirkulacijo, srčno popuščanje, odpoved ledvic ali jeter. Če imate katero od omenjenih motenj ob otekanju, pokličite zdravnika, k zdravniku pa morate tudi, če se oteklina povečuje.

Koža v določenih primerih pokaže, kaj se dogaja v telesu; sprememba v barvi kože je lahko znak notranje bolezni. Najbolj znana je porumenelost kože, ki pomeni bolezen jeter.

Otečene noge so lahko znak ledvične bolezni. FOTO: Srisakorn/Getty Images

Nenavaden izpuščaj, ki se pojavi na koži, lahko predstavlja nekakšno notranjo težavo ali okužbo ali pa gre za alergijo.

Vročina ali povišana telesna temperatura nad 37,7 stopinje Celzija, ki traja več kot sedem dni ali se ponavlja, zahteva zdravniško pomoč.

Vročina ali povišana telesna temperatura nad 37,7 stopinje Celzija, ki traja več kot sedem dni ali se ponavlja, zahteva zdravniško pomoč.

Nenadna zmedenost, znana tudi kot delirij, se pojavi hitro in vključuje znake, kot so težave z osredotočanjem, mrmranje, videz omamljenosti. Oboleli ne ve, kdo je in kje je, ali vidi stvari, ki niso resnične. Stanje ima veliko možnih vzrokov, vključno z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, parkinsonovo boleznijo, možgansko kapjo, epileptičnimi napadi, rakom, okužbo in drugimi. Vsi zahtevajo takojšnjo zdravniško pomoč.

Spremembe pri izločanju so lahko znak za alarm. Če opazite spremembe v barvi, strukturi ali pogostosti blata, je to lahko razlog za skrb. Razlogi so lahko stranski učinki zdravil, rak, sindrom razdražljivega črevesja, kolitis, crohnova bolezen in drugo. Vsekakor se o spremembah blata pogovorite s svojim zdravnikom.

Šibkost, otrplost, mravljinčenje in povešenost obraza so klasični simptomi možganske kapi in jih ne smete nikoli prezreti. Ko gre za možgansko kap, je potrebna takojšnja zdravniška pomoč.

Na spremembe v dojkah, kot so bulice ali občutek zategnjenosti, morate čim prej opozoriti svojega zdravnika. Poleg tega se posvetujte z njim, če ima koža na prsih jamice ali je pordela, luskasta ali srbeča, saj so vse to lahko znaki raka dojke. Če imate izcedek iz bradavic, o tem obvestite svojega zdravnika, saj je lahko to povezano z več boleznimi, ki zahtevajo zdravljenje, vključno z rakom, mastitisom in drugimi.