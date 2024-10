Med rjuhami ne pričakujejo pornografije

Moški glasno in odločno trdijo, da si v postelji ne želijo oziroma ne potrebujejo ženske z izkušnjami pornografske zvezdnice, obenem pa razodevajo, kaj jih prav vedno vzburi.

Oralni seks

Skorajda ni moškega, ki ne bi užival v oralnem seksu, in če ga je ženska pripravljena tako zadovoljevati, ga le še bolj vznemirja in privlači, sploh če je učinkovita pri svojem početju.

Nekaj novega

Moški imajo radi izzive, zato tudi med rjuhami vedno radi poskusijo kaj novega oziroma tisto, kar jih privlači. Partnerice, ki so temu naklonjene in enako radovedne, ki znajo izražati svoje želje in se tega ne sramujejo, ampak se o tem lahko pogovarjajo, imajo veliko več možnosti za srečno spolnost.

Dotiki

Vsi potrebujemo nežne dotike, tako moški kot ženske. In to ne samo med seksom. Tudi moški bi se včasih radi samo pocartali, čeprav jim stereotipi tega ne pripisujejo.