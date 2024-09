Podrl se mi je svet

Čeprav spada Slovenija po dostopnosti sodobnih terapij za krvne bolezni med najrazvitejše države v Evropi, imajo bolniki še vedno vrsto težav, od zamud pri zgodnji diagnostiki do pomanjkanja sistemske podpore pri celostni rehabilitaciji ter reintegraciji v poklicno in socialno življenje. V intervjuju svoji zgodbi delita Majda Frantar in Jožica Filipčič, predsednica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije. Obema je bolezen korenito spremenila vse, vendar danes živita polno življenje, s svojo izkušnjo pa želita pomagati drugim bolnikom. Dragi Majda in Jožica, kakšni so bili prvi znaki, ...