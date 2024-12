Korak k notranji svobodi: Kako začeti zaupati svetu in sebi

Ste že kdaj bili v odnosu, v katerem je bila vaša raven zaupanja tako visoka, da ste bili zmožni predati svojo individualnost v zameno za nekaj večjega? Ne gre za to, da bi se v kakršnih koli okoliščinah odpovedali sebi in svoji osebni moči. Ravno nasprotno, ob tem ste imeli tako močan občutek za to, kdo ste, da ste opustili prepričanja o tem, kaj oz. kdo bi morali biti, v zameno za boljšo možnost tega, kaj boste morda postali.

Če želimo, da se nekaj spremeni, moramo torej prekiniti začarani krog in začeti zrcaliti kaj drugega.

Vsi poznamo občutek, da ni povsem varno zaupati drugim, modrosti svojih teles ali miru našega sveta. Že če gledamo poročila, najdemo razloge, ki upravičujejo take občutke. Novice nam potrjujejo in celo okrepijo občutek, da živimo v strašljivem svetu. Na Zemlji se dogaja vse, od nasilja, umorov do napadov, kršenja zaupanja in izdaj, ki jih občutimo v zasebnem življenju, zdravstvenih skrbi, na katere nas opozarjajo, naj bomo pozorni.

Varnost, ki jo čutimo v sebi

Dejstvo pa je, izpostavljajo guruji, da mora naš občutek za varnost na svetu izhajati iz varnosti, ki jo občutimo znotraj sebe. Da bi se predali, moramo zaupati – vprašati se moramo, ali imamo vero v inteligenco vesolja v vseh okoliščinah. Če se naš odgovor na to vprašanje glasi ne, se vprašamo, zakaj oz. kdo, katere izkušnje so nas naučile, da naš svet ni varen in da mu ne smemo zaupati.

Občutek varnosti se začne v nas samih. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Ali npr. verjamete, da nas vesolje vodi s svojo nezmotljivo inteligenco? Ko ugotovite, da vam je vesolje prineslo nepričakovan izziv, ali nemudoma začnete kriviti nekoga ali nekaj za to, da se ne počutite varne? Ali vas skrbi, da se bo kaj zgodilo vašim bližnjim, da ne bodo varni, ali ste popolnoma pomirjeni in ne pomislite, kaj bi se lahko zgodilo?

Četudi so strašne stvari, ki jih vidimo okoli sebe, del neke resničnosti, je ključ do tega, da presežemo svoj strah, v tem, da se začnemo zavedati, da niso nujno del naše resničnosti. Morda se to zdi naivna filozofija, a je v resnici prepričanje, ki ga podpira tudi znanost. Vemo namreč, da se v naših življenjih zrcali, kar koli mislimo, čutimo, nad čimer se jezimo ter v kar koli verjamemo v srcu in umu.

Prekiniti moramo začarani krog

Zavedamo se, da je sprememba načina, kako vidimo sami sebe, vse, kar potrebujemo za spremembo, ki se bo odrazila na našem zdravju, karieri in odnosih. Če želimo, da se nekaj spremeni, moramo torej prekiniti začarani krog in začeti zrcaliti kaj drugega. Morda je preprostost tega varljiva, saj je spreminjanje načina, kako vidimo sami sebe, morda najtežja naloga, s katero se bomo spopadli. Nenehno se namreč borimo s svojimi notranjimi prepričanji, kar opredeljuje, kdo mislimo, da smo.

Da bi se predali, moramo zaupati – vprašati se moramo, ali imamo vero v inteligenco vesolja v vseh okoliščinah.

Ob vseh razlogih, ki si jih naštevamo, da ne smemo zaupati svetu in vesolju, moramo najti pot iz zapora, v katerega nas je pahnil naš strah. Vsak dan imamo priložnost, da začnemo zaupati življenju. Ne zgolj slepo, brez razloga, temveč da zares občutimo varnost in mirnost, ki nam pripadata, ker smo sami kreatorji svojega življenja.