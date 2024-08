Ko se kri nabira v venah

Krčne žile so praviloma le kozmetična skrb, nekaterim pa lahko povzročajo tudi bolečine in nelagodje, včasih celo resne zaplete. Nastanejo zaradi šibkih ali poškodovanih zaklopk, ki se morajo odpreti, ko kri teče proti srcu, nato pa zapreti, da preprečijo povratni tok krvi nazaj proti nogam. Če ne delujejo pravilno, se kri nabira v venah, zaradi česar se te raztegnejo in zvijejo, zelo pogoste so mrežaste ali pa metličaste vene tik pod površino kože.

Preprečujemo zaplete

Težave so značilne za starejše zaradi obrabljenih zaklopk, dovzetnejše so tudi ženske zaradi hormonskih sprememb, tudi nosečnost je dejavnik tveganja. Debelost prav tako prinaša dodatne tegobe, saj čezmerna teža povečuje pritisk na žile, krivo je lahko tudi pogosto dolgotrajno sedenje ali pa stanje. Krčne žile so lahko tudi v družini, kot se velikokrat sliši; možnost zanje je okoli 40-odstotna, če zaradi njih trpi eden od staršev, če pa jih imata oba, imajo moški 60-odstotno, ženske pa skoraj 90-odstotno možnost, da se jim pojavijo.

Prepoznamo jih po spremenjeni barvi kože, lahko tudi ranah na nogah in izpuščajih ter občutku teže, pekočini ali bolečini. Sčasoma se lahko pojavi blago otekanje. Med redkimi zapleti so razjede, pojavi se lahko tudi krvavitev, zelo nevarni pa so krvni strdki. Ob pojavu prvih simptomov se velja pogovoriti z zdravnikom, ki bo pomagal omiliti težave, predvsem pa preprečiti zaplete. Prvi korak so kompresijske nogavice, ki spodbujajo pretok krvi, na voljo so tudi nekatera zdravila, ki pomagajo preprečevati napredovanje stanja, ter različni posegi, o katerih presoja zdravnik.

Še bolje pa je skrbeti za preventivo ter za zdravje ven in zaklopk. Nujno je telovaditi in z mišicami potiskati kri v srce, skrbeti je treba za zdravo telesno težo in tako preprečiti nepotrebno obremenitev zaradi odvečnih kilogramov. Izogibati se velja dolgotrajnemu sedenju ali stanju, zato med delom, ki terja mirovanje, pogosto vstajamo in tako spodbujamo prekrvitev, noge, če je le mogoče, tudi privzdignemo. Izogibamo se ozkim oblačilom in dodatnemu pritisku na noge, priporočljiva pa je tudi uporaba kompresijskih nogavic.