Ko prijateljstvo postane nekaj več: znaki, da vas prijatelj vidi drugače

Nekateri trdijo, da je prijateljstvo med žensko in moškim nemogoče, drugi dokazujejo nasprotno. Vsaj dokler se ne pojavijo znaki, ki potrjujejo, da ste najboljšemu prijatelju veliko več.

Opazovanje

Če prijatelja zalotite, da vas opazuje pozorneje kot sicer in pri tem občasno celo zardi, vas ima v mislih gotovo za veliko več. Očitno ste mu všeč še drugače in ga privlačite telesno. Sploh moški to zelo težko skrijejo.

Tišina

Ko nastopi tista nenavadna tišina, ki je običajno med prijatelji ni, se spomnite pogovora, ki vaju je pripeljal do tja. Morda boste dobili odgovor, zakaj se je vaš prijatelj umaknil vase. Občutek, da med vama ni več takšne bližine, lahko izvira iz tega, da je prijatelj prestopil meje prijateljstva in vas vidi kot privlačno osebo.

Preteklost

Če začne pogosteje omenjati, kaj vse sta počela skupaj, se spominjati točno določenih dni, dogodkov ali obletnic, ste lahko prepričani, da misli na vas oziroma vas vidi kot veliko več. Sploh moški si običajno ne zapomnijo takšnih stvari, če se jim ne zdijo res pomembne, in bi radi na vas naredili vtis.