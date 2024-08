Ko mački odpade zob, bodite pozorni na te simptome

Mačke izgubijo prve zobe med četrtim in sedmim mesecem, nato jim zrastejo stalni. Pogosto sploh ne opazimo, da so izgubili kak zob, saj se to navadno zgodi med jedjo ali igro. Še pred prvim rojstnim dnem imajo mačke vseh 30 stalnih zob, ki bi morali v ustih ostati do konca življenja. Če odrasla mačka začne izgubljati zobe, to pomeni, da se je poškodovala ali je z njo nekaj narobe.

Priboljški za nego zob pri mačkah z abrazivnostjo posnemajo delovanje ščetke.

Lahko pride do vnetja dlesni, gingivitisa, ki povzroči parodontozo. Znaki gingvitisa so otekle in pordele dlesni, izguba teka, slinjenje in slab zadah. Navadno se pojavi zaradi kopičenja zobnih oblog, v teh se naberejo bakterije, sčasoma pridejo do dlesni. Zdravljenje je odvisno od resnosti simptomov in vzroka stanja.

Če izgublja zobe, jo je treba peljati k veterinarju. FOTO: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Za odstranitev zobnih oblog se običajno priporoča profesionalno čiščenje zob (pod anestezijo), lahko se predpišejo tudi antibiotiki in protivnetna zdravila. Če gingvitisa ne zdravimo in napreduje, se vnamejo podporne strukture zobovja in lahko povzroči izgubo zob.

Izgubijo tek, goltajo hrano

Resorpcija zob je še ena težava, ki prizadene kar 75 odstotkov mačk, starih pet let ali več. Sproži lahko uničenje dentina, kostne snovi, ki sestavlja večji del strukture zoba. To lahko mačkam povzroči izjemno nelagodje in izgubo zob.

Bolezen se lahko kaže v izgubi teka, žvečenju na le eni strani, goltanju hrane, slinjenju in rožnati lisi na prizadetem zobu. Vzrok bolezni ni znan. Veterinar bo zob pozdravil, če bo to možno, sicer ga bo treba izpuliti.

Naslednji na seznamu pogostih zobnih težav pri starejših mačkah je stomatitis. Gre za boleče kronično stanje, ki je posledica hudega vnetja tkiv v ustih. Ne vpliva le na dlesni, ampak tudi na tkivo, ki obdaja zobe in zadnji del ust hišnega ljubljenčka. Zdravljenje lahko vključuje antibiotike, protivnetna zdravila ter redno nego zob.

Pazite na te simptome

Oralni tumorji so četrta najpogostejša vrsta tumorjev, ki prizadenejo mačke, in žal je večina malignih. Ploščatocelični karcinom je najpogostejša vrsta tumorja in se pogosto agresivno širi v okoliška tkiva, zato sta hitra diagnoza in zdravljenje ključnega pomena za povečanje možnosti vašega ljubljenčka za uspešen izid.

Redna ustna higiena je nujna, čeprav ji večina ni naklonjena. FOTO: Mukhina1/Getty Images

Simptomi ustnega tumorja pri mačkah vključujejo izgubo teka, hujšanje, težave s prehranjevanjem, otekanje obraza, slab zadah in rdeče otekle dlesni. Oralni tumorji se zdravijo s kirurško odstranitvijo. Če operacija ni izvedljiva, je na voljo obsevanje.

Mačko, ki izgublja zobe, je treba peljati k veterinarju. Ta bo ugotovil vzrok in predpisal način zdravljenja. Strokovnjaki priporočajo, da mačkam redno čistimo zobe, a večina mačjih lastnikov tega ne počne. Deloma lahko ščetkanje nadomestijo priboljški, ki negujejo zobe.