Kapucinka: Ta priljubljena okrasna rastlina je izredno zdravilna, deluje kot antibiotiki

Kapucinka (Tropaeolum majus) je eden najbolj vsestranskih darov narave. Marsikdo jo sadi zaradi njene okrasne vrednosti in zato, ker zatira plevel in odganja škodljivce na vrtu, a ta čudovita rastlina z dišečimi cvetovi v vseh odtenkih oranžne, je tudi v celoti užitna, izredno okusna in blaži marsikatero zdravstveno tegobo. Praktično ni razloga, da je ne bi vključili na svoj jedilnik.

Preberite več na Onaplus.si