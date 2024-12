Celulit: se ga res lahko znebimo?

Zastavili smo ji nekaj vprašanj o zimski negi telesa. Prijetna sogovornica nam je zaupala tudi o novostih iz sveta kozmetike in odgovorila na vprašanje, zakaj se moramo smejati.

Kaj je prvo in nujno opravilo za nego telesa v hladnih mesecih?

V zimskih mesecih se zaradi mraza, suhega zraka in ogrevanja koža hitreje izsuši, zato je ključna prava nega s poudarkom na vlaženju in zaščiti.

Priporočam nežne izdelke za čiščenje, ki vsebujejo hialuronsko kislino, naravna olja (kokosovo, mandljevo, jojobino) in ceramide, saj te sestavine ohranjajo vlago v koži. Pomembno je tudi, da se izogibamo vroči prhi – mlačna voda je boljša, saj ohranja kožo mehkejšo in preprečuje izsušitev.

Dodajmo še tedenski piling za odstranjevanje odmrlih celic, in seveda, ne pozabimo na zadosten vnos vode ter maščobnih kislin omega 3, ki pripomorejo k elastičnosti in vlažnosti kože.

Mimogrede, v našem salonu ponujamo tretma Čokoladne sanje, pri katerem razvajamo s pilingom s kakavovimi zrni in soljo ter masažo s čokoladno oblogo. Kakav in naravna olja poskrbijo za antioksidante in vitamine, ki kožo naredijo mehko, gladko in sijočo.

FOTO: Shutterstock

Ali je pedikura potrebna tudi pozimi?

Absolutno! Tudi ko ni sezona odprtih čevljev, je nega stopal še kako pomembna. V zaprti obutvi se lahko pojavi trda koža, zlasti na petah, kjer pogosto nastanejo tudi razpoke.

Z redno pedikuro preprečimo trdo kožo in ohranimo stopala mehka in gladka, kar vpliva na splošno udobje in dobro počutje.

Kaj pa depilacija, ali jo prav tako priporočate v hladnih mesecih?

Jesen in zima sta idealen čas za trajnejše metode depilacije, kot je laserska depilacija. Ta s pomočjo svetlobe trajno odstrani dlačice, vendar je potrebnih nekaj ponovitev za popoln rezultat.

Za hitrejšo in začasno rešitev pa priporočam depilacijo z voskom ali sladkorno pasto, saj s to metodo dlačice odstranimo s korenino, kar pomeni mehkejšo rast in manj vraščenih dlak.

Kakšna je razlika med kozmetičnimi in medicinskimi aparati v kozmetiki?

Glavna razlika je v naravi postopkov, globini vpliva na tkiva in potrebni usposobljenosti izvajalca. Kozmetični aparati, kot so mikrodermoabrazija, ultrazvok, radiofrekvenca in microneedling, delujejo površinsko in poskrbijo za lepši videz kože, medtem ko medicinski delujejo globlje in zahtevajo specializirano znanje.

To so denimo laserji za pomlajevanje, ultrazvočni lifting HIFU, terapija s plazmo in botoks. Medicinski tretmaji prinesejo trajnejše in intenzivnejše rezultate, vendar so običajno tudi dražji in bolj invazivni.

Naše počutje je izraz našega razpoloženja, odnosa do samega sebe in okolice, zato si vsak dan vzemimo vsaj uro zase, kajti le tako lahko polepšamo dan sebi in s tem tudi drugim.

Katere novosti pri negi telesa ponujate?

Specializirani smo za odpravljanje celulita, kar je za mnoge ženske stalna težava. Uporabljamo kombinacijo terapije Endosphere, ki z mikrovibracijami izboljšuje limfni obtok in krvni pretok, radiofrekvenco REfit za napenjan­je in zmanjšanje maščobnih oblog ter kriolipolizo za ciljano odstranjevanje maščobe.

Letos smo dodali tudi brazilsko limfno drenažo Synergy; ročno limfno drenažo, ki intenzivno spodbuja limfni pretok in pomaga pri odvajanju vode iz telesa oziroma pri občutku težkih nog.

Kako pripravimo kožo na injiciranje botoksa in filerjev ter kaj je potrebno po njem?

Za optimalne rezultate pred posegom priporočam vlažilne tretmaje, da kožo temeljito hidriramo. Po postopku pa uporabimo hladilne maske za zmanjšanje rdečice in različne serume z antioksidanti ter hialuronsko kislino, ki kožo regenerirajo in vlažijo.

V našem salonu pred postopki pogosto kombiniramo nege z radiofrekvenco ali ultrazvokom ter microneedlingom, ki spodbuja nastajanje kolagena. Ti postopki se izvajajo vsaj enkrat na mesec pred posegom.

Moram reči, da so stranke zelo zadovoljne, saj koža po opravljenem estetskem posegu ostane voljna sveža in ima sijaj. Po posegu pa svetujemo vlažilne maske ter izogibanje vročini in sončnim žarkom.

Izvajamo nege z globinskim vlaženjem in za regeneracijo, hitrejše celjenje in umirjanje kože.

Karmen Puntar, kozmetičarka FOTO: Roman Šipić

Kako skrbimo za kožo po večjih posegih, kot je facelift?

Po obsežnejših posegih, kot je facelift, potrebuje koža več časa za regeneracijo. Nega je usmerjena v obnovo kože ter zmanjšanje oteklin in podplutb.

V našem salonu izvajamo nežno limfno drenažo, ki zmanjša otekanje in pospešuje cirkulacijo, ter nego z oksigenacijo, ki pospeši pomiritev in obnovo kože. Ko je koža dovolj zdrava, lahko dodamo microneedling za spodbuditev naravne proizvodnje kolagena.

Kaj je najbolj pomembno pri negi telesa?

Pri posegih na telesu je najbolj pomembna limfna drenaža. Sam estetski kirurg priporoča, kdaj je treba drenirati.

V primernem času pa potem nadaljujemo z masažami in drugimi postopki, da si koža opomore, dobi nazaj elastičnost in čvrstost.

Kaj pa celulit – se ga lahko kdaj zares znebimo?

Celulit je večna tema! Nastane zaradi nepravilnosti v strukturi tkiva in nanj vplivajo genetika, hormoni in življenjski slog. Z rednimi kombiniranimi tretmaji, kot so terapija Endosphere, REfit, limfna drenaža in kriolipoliza, lahko njegovo vidnost opazno zmanjšamo. S temi postopki vplivamo na cirkulacijo krvi, limfe in seveda na razgradnjo maščobnih celice.

S tehniko brazilske limfne drenaže Sinergy, ki se odlično vklopi v te programe, res dobro spodbudimo limfo in intenzivno odvajanje vode iz telesa.

Za najboljši rezultat pa je seveda poleg tretmajev potreben primeren življenjski slog, torej zdrava prehrana, dovolj vode in telesna aktivnost.

Kako se lotevate še ene večne teme – čezmerne teže pri strankah?

Čezmerna teža je pogost izziv, ki zahteva zavestno odločitev in vztrajnost posamez­nika. Vsi vemo, kako hitro se lahko zapeljemo v nezdrav življenjski slog, še posebno če se v stresu zatekamo k hitri hrani in sladkarijam.

Uspeh je odvisen predvsem od vztrajan­ja pri uravnoteženi prehrani, zadostni hidraciji in redni aktivnosti.

Vsakomur svetujemo, da se najprej trdno odloči, mi pa smo tu, da s primernimi tretmaji in podporo pospešimo rezultate. S pravim pristopom lahko cilj dosežemo hitreje!

Vaš splošni nasvet za nego kože pozimi, prosim?

Zimski čas zahteva intenzivno zaščito pred mrazom in poudarek na vlaženju. Priporočam bogatejše kreme in serume z antioksidanti, ki varujejo kožo pred zunanjimi vplivi.

Pomembno je, da pijemo dovolj vode za hidracijo od znotraj. Tudi v salonu se osredotočamo na tretmaje, ki obnavljajo, vlažijo in ščitijo kožo.

Izvajamo intenzivnejše nege z uporabo kislin in micro­needling, ki spodbuja naravno regeneracijo ter proizvodnjo kolagena in elastina – ključnih beljakovin za mladostno in svežo kožo.

In za splošno dobro počut­je?

Naše počutje je izraz našega razpoloženja, odnosa do samega sebe in okolice, zato si vsak dan vzemimo vsaj uro zase, kajti le tako lahko polepšamo dan sebi in s tem tudi drugim. Pojdimo v naravo, smejmo se in zadovoljstvo bo kar samo izžarevalo iz nas.