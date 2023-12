Bolečina nosi sporočilo. Vrsta težave lahko pove, zakaj prihaja do nje

Duhovni učitelji in zdravilci pravijo, da nam vrsta težave lahko pove, zakaj prihaja do nje. Tako so po njihovem mnenju ramena povezana s prenašanjem bremena, dolgotrajnim stresom, prevzemanjem pretežkih zadolžitev v službi … Če vas bolijo, omejite težo, ki jo nosite v življenju, sicer bo telo ugovarjalo. Pomagajte si z masažo, akupunkturo in kiropraktikom.

Z rokami se povezujemo z drugimi – če so vezi z njimi nezdrave in drugi nedovoljeno posegajo v vaše polje, se pojavijo bolečina, krči in oslabelost v rokah. Odpravite stres in napetost iz odnosov. Pomembno je, da se na ljudi okoli sebe lahko zanesete, a ne prelagajo na vas svojih težav.

Prek dlani in prstov trgujemo in si izmenjujemo stvari, oboje je povezano z našim poklicem. Rečemo denimo, da dvignemo roke od česa, ponudimo prst, a drugi zgrabi roko. Vsak pretres ali sprememba na poslovnem področju, tudi izguba službe, se lahko odrazi na tem področju. Razmislite, ali morate službo zamenjati ali se le razbremeniti.