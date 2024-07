Akupunktura ne rešuje nujnih stanj

Mnogi o njej še vedno govorijo kot o alternativni metodi, a kitajska metoda zdravljenja, stara okoli 5000 let, ki temelji na vbadanju sterilnih iglic v točno določene točke na telesu, že pol stoletja hodi z roko v roki z zahodno medicino in je uveljavljena predvsem kot pomoč pri lajšanju bolečin.

Bistvo akupunkture je, da v telesu vzpostavi pretok krvi in energije, da mu povrne ravnovesje. Ne odpravlja le simptomov težav, ampak tudi vzroke, najpogosteje pomaga pri glavobolih in migrenah, bolečinah v križu in vratnem delu hrbtenice ter bolečinah po poškodbah. Pri zahodni medicini akupunkturo zaradi novih znanj o fiziologiji in anatomiji človeškega telesa, ki jih klasična akupunktura ob svojem razvoju ni poznala, po potrebi kombinirajo tudi z blokadami. V Sloveniji si s to komplementarno metodo pomaga vedno več ljudi, tudi pri različnih alergijah, astmi in kroničnem bronhitisu. Nosečnice se zatekajo k njej med pripravami za porod, pa posamezniki s prebavnimi težavami, slabšo odpornostjo in ob izgorelosti ter stresu. Nekateri ji zaupajo celo v boju proti odvisnosti.

Kitajska metoda zdravljenja temelji na vbadanju sterilnih iglic v točno določene točke na telesu. FOTO: Yakubovalim/Getty Images

Energija se po telesu pretaka po meridianih, na katerih ležijo akupunkturne točke.

Najpogosteje pomaga pri glavobolih, bolečinah v križu in vratnem delu hrbtenice. FOTO: Voyagerix/Getty Images

Jezik in utrip

Terapije so pri nas v 60. letih minulega stoletja, ko so dosegle naše konce, najprej izvajali zdravniki, pozneje pa so se jim pridružili posebej izobraženi akupunkturologi. Zdravljenje je postopno in temeljito: z bolnikom se najprej pogovorijo, da ga spoznajo in začnejo iskati izvor težav. Pri obravnavi upoštevajo stanje jezika in srčni utrip, kakovost spanca in prebave, duševno počutje, značajske lastnosti, vprašajo po tipu in jakosti bolečine ter opazujejo kopico drugih lastnosti in morebitnih simptomov. Na podlagi zbranih informacij ugotovijo energijsko stanje v organizmu in izdelajo načrt zdravljenja, torej določijo točke, kamor bodo zabadali iglice. Energija se po telesu pretaka po kanalih, imenovanih meridiani, na katerih ležijo akupunkturne točke, ki imajo različne funkcije.

Akupunkturologi poudarjajo, da stoodstotnega uspeha seveda ne morejo zagotoviti, predvsem pa opozarjajo, da akupunktura ni primerna za obravnavo nujnih stanj. Število potrebnih terapij se razlikuje od posameznika do posameznika; nekateri težave povsem odpravijo, drugi morajo vsake toliko obnoviti zdravljenje, nekateri pa dobro počutje vzdržujejo z rednimi terapijami. Za akupunkturo se sicer največkrat odločajo posamezniki, stari od 25 do 65 let, največ je žensk.