Znano, kakšno vreme nas čaka to pomlad in poletje

Velik del Evrope lahko od aprila do junija pričakuje temperature, ki bodo višje od običajnih za ta letni čas, vremensko napoved IBM-ove vremenske družbe povzema Reuters. Po napovedi, bi lahko bil april toplejši v severozahodni Evropi in nekoliko hladnejši od običajnih spomladanskih dni v jugovzhodni Evropi.



Manj optimistična je napoved za poletne mesece. Trenutni podnebni trendi in modeli napovedujejo hladno, vlažno in vetrovno poletje vzdolž celotne severne in zahodne Evrope ter vroče in suho poletje v jugovzhodni Evropi.



Tudi napoved vremenskega portala Accuweather pravi, da bodo pomladni, za mnoge najlepši meseci v letu, neobičajni za južno Evropo. Napovedujejo, da bo tam v začetku pomladi ostala aktivna nevihtna fronta, ki je zahodni Evropi prinesla močne nevihte. »Ta južna nevihtna pot bo do konca pomladi oslabela, a bo do maja na jugu nastala precejšnja škoda,« je napovedal meteorolog Tyler Roys in dodal, da bo ta regija tudi kasneje še deležna obilnih padavin.



V Italiji in ob zahodni obali Balkanskega polotoka se bodo vrstile močne padavine in nevihte, kar bi lahko privedlo do poplav, še posebej na tistih področjih, ki so bila poplavljena že konec lanskega leta.



V osrednjem delu Evrope se bo nadaljevalo mrzlo vreme, na severu Evrope se lahko veselijo milega vremena, na Pirenejskem otoku pa si lahko po burni zimi obetajo še več padavin in kasnejše zvišanje temperatur kot običajno, so napovedali.

