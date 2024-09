Zgodba dečka, ki trdi, da je reinkarnacija človeka, ki je umrl v terorističnem napadu (VIDEO)

Mnogi so bili priča terorističnemu napadu na stolpa dvojčka WTC 11. septembra 2001. Deček Cade pa trdi, da je reinkarnacija ene od žrtev, so pisali ameriški mediji.

Njegovi starši so prepričani, da je njun sin reinkarnacija enega ob ubitih v terorističnem napadu.

»Že to, da sem lahko Cada pestovala, je bil čudež, saj so mi povedali, da ne bom mogla imeti otrok. In tudi Cade je bil drugačen otrok. Deloval je kot odrasel moški, sploh ne dojenček. S pogledom se je zdelo, da me sprašuje: »Kdo si?« je rekla mati Molly.

Cade je bil naprednejši od drugih otrok, prej je shodil in spregovoril. Pri dveh letih je govoril kot odrasel. Ko je dopolnil tri leta, je govoril, da ve, kako je umrl.

»Povedal mi je, da je sanjal, da je padel s stavbe in da je tako umrl. Povsem nadrealistično je, da triletnik govori o New Yorku in smrti,« se spominja njegova mama. Začela se je spraševati, ali je mogoče, da je bil ujet v WTC-ju.

Postal obseden z letali

»Velik del mene je zanikal, da je to mogoče. Nihče v moji družini ni poznal nikogar, ki je imel povezavo z WTC-jem in tudi Cade še nikoli ni bil v New Yorku. Mislila sem, da ima bujno domišljijo, potem pa je postal obseden z letali,« je pojasnila mati.

Sprva se je Cade bal letal. Zanj so bili pošasti, potem pa se je vse spremenilo in je z njimi rad letel. Vedno ga je tudi zanimalo, kam letijo. Naknadno je še povedal, da ne mara visokih zgradb.

Ko je šel mimo visoke stavbe, je prestrašeno rekel: »Spominja me na stolpa dvojčka in obuja veliko slabih spominov,« je dejal.

»Poskušala sem najti izgovore, vendar sem prišla do točke, ko tega nisem mogla več zanikati. Povedal mi je, da je bil v stavbi, ki jo je nekaj zadelo, da je počilo in da je padel s stavbe. Kar naenkrat so se mi vse kockice sestavile. Strah pred letali, visokimi zgradbami – ta oseba je bila v WTC-ju,« je poudarila prestrašena mati.

Deček ji je pojasnil, kako je umrl. »Letalo je zadelo Svetovni trgovinski center, nato pa sem ostal v stavbi. Ko sem padal, sem bil še živ. Trčil sem ob tla in umrl,« je zaskrbljeno rekel Cade.

Hotel je drugo ime

Sčasoma je deček prosil, naj mu spremenijo ime. »Cade mu ni bilo všeč. Vztrajal je, da to ni njegovo ime," so povedali starši.

Molly je začela na internetu iskati vse, kar je povezano z 11. septembrom, in objavljala na forumih v upanju, da se bo kdo oglasil in pomagal osvetliti primer.

Čez čas ji neka ženska poslala povezavo do novice, ki ji je razjasnila marsikaj:

»To je bila zgodba o človeku, ki je delal v Svetovnem trgovinskem centru in čigar življenje in smrt ustrezata sinovim spominom. Našla sem vse podrobnosti, fotografije, a nikoli nisem pomislil, da bi stopil v stik z družino žrtve. Nisem hotela motiti procesa žalovanja in trpljenja z omembo tistega dne. In kaj bi jim rekla? Vaš sin ni umrl, samo nekdo drug je zdaj. Če bi me kdo poklical s takšno novico, bi odložila,« je pojasnila.

Molly ve, kdo je bil moški, za katerega danes verjame, da je njen sin.

»Vem, kdo je bil, vem, kako je umrl. Toda kot mati se počutim nemočno. Ne morem mu vzeti teh spominov.«

Sosedje niso želeli, da bi se njihovi otroci družili z njenim sinom, in so ga označevali za lažnivca. »Moje poslanstvo je, da mu čim bolj olajšam njegovo življenje in mu pomagam, da se počuti prijetno v svojem novem telesu. Naučiti se mora biti Cade, spet biti otrok, naučiti se smejati. Mislim, da nam bo uspelo,« je dejala njegova mama Molly.