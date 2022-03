Zemljo bodo zadele geomagnetne nevihte: najbolj črni scenarij je grozljiv

Ta teden bomo priča številnim sončnim nevihtam, pokazati pa se utegne celo severni sij. Nasini observatoriji so v teh dneh posneli kar 17 sončnih peg. Tok vročega materiala je namreč 28. marca izbruhnil iz zelo aktivne sončne pege. Ko dosežejo Zemljo, bodo sprožile tako imenovano geomagnetno nevihto – načeloma neškodljivo motnjo magnetnega polja.

Britanski The Sun opozarja na možne učinke, ki jih ima lahko tovrstni pojav na Zemljo. Sončna nevihta bi danes lahko uničila mnogo več kot le telegrafske žice. Zemljo namreč obkrožajo občutljive elektronske naprave, kot so sateliti, ki so ključni za vse oblike komunikacije. V primeru močne sončne nevihte so lahko močno poškodovani, prav tako sistem GPS. Močan sunek sončnega vetra bi lahko ogrozil transport, finančne storitve in drugo.

Težave s signalom

Čeprav je najbolj črni scenarij malo verjeten, pa bi lahko tudi blažje sončne nevihte vseeno povzročile nekatere težave pri oskrbi z električno energijo, v letalskem prometu in pri signalu na GPS-napravah, televizijah, radiih in prenosnih telefonih.

Najmočnejše sončne nevihte se pojavljajo v povprečju vsakih 25 let. Šibkejše, a vseeno nevarne hude nevihte se povprečno zgodijo vsaka tri leta. Sončno nevihto imenujemo tudi geomagnetna nevihta. Povzročajo jih motnje na soncu, ki pošiljajo nabite delce v vesolje. Ko ti delci udarijo na magnetosfero Zemlje, povzročijo nevihto. Evropejci bomo učinke najbolj čutili 31. marca. Strokovnjaki svetujejo, da si temno nebo danes ogledate na podeželju.

Sonce je trenutno na začetku novega 11-letnega sončnega cikla, v katerem so izbruhi običajno intenzivni in ekstremni. Dogodki naj bi dosegli vrhunec okoli leta 2025 in verjetno jih bo Nasino vesoljsko plovilo Solar Orbiter opazovalo, saj namerava leteti v razdalji 26 milijonov milj od sonca.