Zelenski bo nagovoril varnostni svet ZN: v ospredju bo poboj civilistov v Buči

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo danes virtualni gost varnostnega sveta ZN, ki bo razpravljal o položaju v Ukrajini. Nastopil bo tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija pa je v ponedeljek zatrdil, da so poročila o pobojih civilistov v Buči le provokacija Ukrajine.

Kdo laže o poboju?

V ponedeljek ni bilo jasno, ali bo Zelenski nastopil v živo po videopovezavi ali pa bodo predvajali le posnetek njegovega govora. To bo njegov prvi nastop v varnostnem svetu, odkar je Moskva ravno sredi zasedanja tega najpomembnejšega organa ZN o krizi med Rusijo in Ukrajino 24. februarja sprožila invazijo na sosednjo državo. Zasedanje ni bilo sklicano zaradi pokola v Buči pri Kijevu, ampak je bilo že prej na urniku. Izredno zasedanje je zahtevala Rusija, da zavrne obtožbe o pokolu, vendar je predsedujoča varnostnemu svetu v aprilu Velika Britanije te zahteve na jezo Moskve ignorirala.

Zaradi tega je Nebenzija pripravil novinarsko konferenco, na kateri je trdil, da Rusija ni izvršila nobenih pokolov ali grozodejstev nad civilnim prebivalstvom Ukrajine, vse skupaj naj bi bila po njegovih besedah le prirejena provokacija za diskreditacijo ruske vojske in povečanje pritiska na Rusijo. Zatrdil je, da ima Moskva dokaze, ki dokazujejo njegove besede in jih bo predstavil varnostnemu svetu takoj, ko bo to mogoče. Priložnost za predstavitev svoje ruske resnice bo imel že danes, saj ni nobenega dvoma, da bo pokol v Buči v ospredju na zasedanju. Podobe mrtvih civilistov in poročila o mučenjih ter posilstvih so ogorčili svet, povečali odločnost zahoda za sankcije in dodatno pomoč Ukrajini ter okrepili pozive k pregonu vojnih zločincev na čelu s predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom.

Britanska misija pri ZN pa je tvitnila, da bo njihovo predsedovanje varnostnemu svetu zagotovilo, da bo resnica o ruskih vojnih zločinih slišana.